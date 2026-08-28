Centralele pe lignit de la Turceni și Craiova rămân în funcțiune. Guvernul amână termenele asumate prin PNRR

Guvernul a decis vineri să mențină în funcțiune capacitățile de producere a energiei pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, deși România își asumase prin PNRR să le închidă la 31 august 2026. Unitățile Craiova 1 și 2 vor continua să producă energie până la sfârșitul trimestrului al doilea din 2027, iar grupul Turceni 5, până la sfârșitul primului trimestru din 2028.

Decizia a fost luată printr-un memorandum aprobat în ședința Executivului, în contextul problemelor din sistemul energetic provocate de deficitul hidrologic sever de pe Dunăre, temperaturile ridicate și consumul mai mare de energie în orele de vârf.

„Guvernul a decis să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR. Astfel, capacitățile de la Craiova 1 și 2 vor fi menținute în producție până la sfârșitul trimestrului al doilea al anului 2027, iar cele de la Turceni 5, până la sfârșitul trimestrului întâi al anului 2028”, a transmis Guvernul.

Prin Ținta 119a din Planul Național de Redresare și Reziliență, România s-a angajat să scoată din exploatare, până la sfârșitul lunii august 2026, capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă cu o putere instalată cumulată de 710 MW.

Executivul justifică amânarea prin necesitatea asigurării unui nivel suficient de producție în perioadele în care consumul crește, în timp ce aportul hidrocentralelor și al capacităților eoliene și fotovoltaice este redus.

„Decizia de prelungire a perioadei de producție pentru aceste unități a fost luată în condițiile deficitului hidrologic sever pe Dunăre, ale prognozei unor temperaturi ridicate și ale creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și ale producției reduse prognozate din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, se arată în comunicatul Guvernului.

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Editor : A.D.