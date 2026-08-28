Live TV

Centralele pe lignit de la Turceni și Craiova rămân în funcțiune. Guvernul amână termenele asumate prin PNRR

Data publicării:
Turceni Termocentrala agerpres 8028331
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul a decis vineri să mențină în funcțiune capacitățile de producere a energiei pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, deși România își asumase prin PNRR să le închidă la 31 august 2026. Unitățile Craiova 1 și 2 vor continua să producă energie până la sfârșitul trimestrului al doilea din 2027, iar grupul Turceni 5, până la sfârșitul primului trimestru din 2028.

Decizia a fost luată printr-un memorandum aprobat în ședința Executivului, în contextul problemelor din sistemul energetic provocate de deficitul hidrologic sever de pe Dunăre, temperaturile ridicate și consumul mai mare de energie în orele de vârf.

„Guvernul a decis să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR. Astfel, capacitățile de la Craiova 1 și 2 vor fi menținute în producție până la sfârșitul trimestrului al doilea al anului 2027, iar cele de la Turceni 5, până la sfârșitul trimestrului întâi al anului 2028”, a transmis Guvernul.

Prin Ținta 119a din Planul Național de Redresare și Reziliență, România s-a angajat să scoată din exploatare, până la sfârșitul lunii august 2026, capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă cu o putere instalată cumulată de 710 MW.

Executivul justifică amânarea prin necesitatea asigurării unui nivel suficient de producție în perioadele în care consumul crește, în timp ce aportul hidrocentralelor și al capacităților eoliene și fotovoltaice este redus.

„Decizia de prelungire a perioadei de producție pentru aceste unități a fost luată în condițiile deficitului hidrologic sever pe Dunăre, ale prognozei unor temperaturi ridicate și ale creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și ale producției reduse prognozate din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, se arată în comunicatul Guvernului.

Citește și: Guvernul menține până la 30 septembrie măsurile de siguranță pe piața de energie electrică: „Cel mai probabil nu vor fi aplicate”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
3
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Digi Sport
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan presidency ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, dar cere Parlamentului să o discute din nou
nava marea neagră
Nava scufundată în Marea Neagră, deținută de o companie din Turcia. Contraamiral: „Poate era puțin o psihoză că noi suntem ținta”
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila: Ministerul Sănătăţii atinge o rată de absorbţie a fondurilor europene din PNRR de 91%
Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat vineri că România nu este într-o criză economică mai mare decât cea în care se află Europa sau SUA
Daniel Dăianu: Legea salarizării nu trebuie „înmormântată”. Poate fi inclusă în bugetul pe 2027
dunarea
Șeful Cancelariei premierului: Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan susține că propunerea PNL de premier rămâne Siegfried...
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Oana Gheorghiu, în scandalul Lucian Pahonțu: „20 de ani de conducere...
maia sandu
„Aveți coroana”. Deputații din primul Parlament de peste Prut i-au...
drona in zbor
O dronă turcească a intrat în spațiul aerian al Greciei și a survolat...
Ultimele știri
Kadîrov ținut de braț de consilier și cu dificultăți evidente de mișcare. Noi speculații privind sănătatea dictatorului din Cecenia
Universitatea Craiova şi-a aflat adversarele din faza principală a Conference League
Guvernul menține până la 30 septembrie măsurile de siguranță pe piața de energie electrică: „Cel mai probabil nu vor fi aplicate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Cristi Borcea, mai fericită ca niciodată cu actualul partener. Ce mesaj inedit i-a urat...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum...
Adevărul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Rucsacul unui alpinist, pierdut într-o crevasă în 1963, a ieșit din ghețar după 63 de ani. Fiul...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja