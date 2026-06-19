Nicușor Dan critică Agenția de Integritate: Care e rolul ei? Să caute virgule în actele funcționarilor publici?

Președintele Nicușor Dan a criticat Agenția Națională de Integritate, răspunzând la o întrebare legată de cazul primarului Timișoarei, Dominic Fritz. El crede că rolul ANI ar trebui să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-se de funcția pe care o ocupă, nu „să caute virgule” în actele făcute de acești funcționari.

„Vreau să fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diverși funcționari publici le le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească a, pentru că nu ar fi corect s-o fac”, a spus Dan.

„Însă, dacă ne uităm la situația de fapt, vedem că - și orice român poate să vadă lucrul ăsta. Haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic Primăria Capitalei. Da, ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile din legea integrității, legea 176, sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă”, a adăugat el.

Declarațiile sale vin după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, joi, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

Fritz, care este și președintele USR, a spus că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

Editor : M.B.