Live TV

Nicușor Dan critică Agenția de Integritate: Care e rolul ei? Să caute virgule în actele funcționarilor publici?

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan a criticat Agenția Națională de Integritate, răspunzând la o întrebare legată de cazul primarului Timișoarei, Dominic Fritz. El crede că rolul ANI ar trebui să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-se de funcția pe care o ocupă, nu „să caute virgule” în actele făcute de acești funcționari.

„Vreau să fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică? Sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diverși funcționari publici le le fac? Nu vreau să comentez decizia judecătorească a, pentru că nu ar fi corect s-o fac”, a spus Dan.

„Însă, dacă ne uităm la situația de fapt, vedem că - și orice român poate să vadă lucrul ăsta. Haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședință de județ, ca să nu zic Primăria Capitalei. Da, ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile din legea integrității, legea 176, sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă”, a adăugat el.

Declarațiile sale vin după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, joi, că Agenția Națională de Integritate (ANI) are dreptate în disputa cu Dominic Fritz, confirmând raportul ANI prin care primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

Fritz, care este și președintele USR, a spus că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
3
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
ID38581_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din conducerea partidului
2026-06-15-1467
5
Veștea s-a răzgândit, nu mai depune programul de guvernare și lista miniștrilor la...
I-au spart capul comentatorului, în timpul meciului de la CM 2026: "Am auzit când a fost lovit"
Digi Sport
I-au spart capul comentatorului, în timpul meciului de la CM 2026: "Am auzit când a fost lovit"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan: Nu e nicio legătură între ce am promis eu și deciziile magistrațiilor de ieri
ciprian ciucu si jurnalisti langa el
Nicușor Dan, despre dosarul lui Ciucu: În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare, ani de zile făceam justiție la televizor
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce Tribunalul Ilfov a intervenit în scandalul din PNL: „Ați văzut vreun partid să se jeneze să dea oameni afară?”
eugen tomac, nicusoar dan si adrian vestea
De ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Adrian Veștea fără să întrebe PNL. Explicațiile președintelui: „Nu fac jocuri de partid”
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_USR_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Unii spun că e, unii că nu e”. Radu Miruță, despre coincidențele din cazurile Fritz și Ciucu: „Nu mă pronunț fără dovezi indubitabile”
Recomandările redacţiei
sigla pnl
Consiliul Național al PNL a decis convocarea congresului extraordinar...
sigla psd
Condițiile PSD pentru a vota viitorul guvern: Creșterea salariului...
adrian vestea inquam photos george calin
Echipa Veștea merge din nou în instanță: reclamă organizarea...
nicusor dan constanta dana 78 drona
„Situația e gravă”. Miruță a cerut lămuriri de la Kiev după explozia...
Ultimele știri
Sectorul financiar-bancar respinge acuzațiile de manipulare a ROBOR: „Concluziile Consiliului Concurenței reprezintă un abuz”
Dani Mocanu și luptătorul „Neveu” au fost duși la audieri la Ploiești. Dosarul în care sunt vizați
Primarul Veneției vrea o taxă de cinci ori mai mare pentru turiştii care vizitează oraşul o zi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O cântăreață din România, declarații ferme despre alegerea de a nu avea copii: „Fericirea nu vine la pachet...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați
Fanatik.ro
El e puștiul surpriză luat de Nuno Campos în Polonia! Dinamo, aproape de un nou transfer
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Camelia Mitoșeru, revoltată de prețurile mari din piețe: „Românii cumpără trei roșii și cinci cartofi, e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Robert Lewandowski a spus "DA" și a semnat până în 2028!
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jodie Comer nu l-a recunoscut pe Hugh Jackman după transformarea lui „spectaculoasă” din „The Death of Robin...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când are loc solstițiul de vară în 2026, ziua cea mai lungă din an. Ce semnificații are acest moment special
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Jason Momoa, pe covorul roșu cu cei doi copii ai săi, care au furat atenția. Fiul lui e deja cât el de înalt...
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...