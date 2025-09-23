Nicușor Dan cere responsabilitate liderilor coaliției: „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, în crize pe care nu le-au provocat”

Președintele Nicușor Dan a declarat, după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare marți la Palatul Cotroceni, că aceasta „își va continua activitatea în formula actuală” și le-a cerut partidelor de guvernare să-și revolve divergențele. „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat”, a adăugat șeful statului.

La întrevederea de la Cotroceni, șeful statului „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”, transmite Administrația Prezidențială, într-un comunicate de presă.

Discuțiile au fost constructive, iar președintele a subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor.

Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public, a adăugat sursa citată.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Nicușor Dan.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat, la întâlnirea de marți de la Cotroceni, cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare.

Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice, conform comunicatului de presă.

„Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, conchide sursa citată.

Reacția șefului statului vine în contextul în care liderii coaliției au discutat, pentru mai bine de două ore, cu Nicușor Dan. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan a reclamat că nu are susținere în reformele pe care le propune, au declarat surse politice. Ulterior, coaliția a început noi negocieri cu mai mulți reprezentanți ai partidelor, la Palatul Victoria, și ar fi decis continuarea plafonării pentru alimentele de bază.

Editor : Ana Petrescu