Liderii Coaliției au fost chemați în această dimineață la Cotroceni. Întâlnirea va începe la ora 11.00. Ultima dată când Nicușor Dan a stat față în față cu liderii partidelor a fost în urmă cu trei săptămâni: atunci, președintele le-a dat termen 14 zile să vină cu un proiect privind concedierile din primării. După întrevederea cu șeful statului, liderii Coaliției vor avea o ședință la Palatul Victoria.

Nicușor Dan va sta în față în față cu liderii coaliției, într-un context extrem de complicat, în care se vorbește tot mai apăsat despre demisia premierului Ilie Bolojan, spune jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu. De altfel, și ultima întâlnire de acum trei săptămâni a fost menită cumva tocmai să îl oprească pe Ilie Bolojan din a-și da demisia, lucru care ar duce la căderea guvernului. Asta pentru că la acel moment părea decis să facă acest lucru pentru că nu erau de acord cei de la PSD cu concedierile din administrația locală. Acum sunt în continuare în același impas, iar social-democrații și-au schimbat discursul și spun că pot avea un guvern fără probleme cu un alt premier de la PNL, dacă Ilie Bolojan nu acceptă varianta lor de reducere a cheltuielilor și nu de concedieri din administrația locală.

După întâlnirea cu președintele, liderii coaliției se vor întruni de la ora 13:00 într-o ședință separată la sediul Guvernului.

Întâlnirea de la Cotroceni, pe agenda oficială a președintelui

Administraţia Prezidenţială a anunţat, marţi dimineaţă, că preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, de la ora 11.00, cu liderii coaliţiei de guvernare. Deşi agenda discuţiilor nu a fost comunicată public, liderii politici ar putea discuta cu preşedintele Nicuşor Dan despre subiectele care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Plafonarea preţurilor la unele alimente de bază expiră la finalul acestei luni şi coaliţia nu a luat o decizie dacă va prelungi sau nu măsura. PSD insistă ca măsură să fie prelungită, având chiar un demers în acest sens în Senat. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la ultima prelungire a măsurii, în coaliţie s-a stabilit că de la 1 octombrie ar urma să nu mai existe o nouă plafonare a adausului comercial la unele alimente de bază.

Senatorul Daniel Zamfir a declarat, luni, că PSD a depus un amendament la Senat, care se referă la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, el apreciind că nu forţează nicio mână, pentru că plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară, iar dacă premierul renunţă la decizia de a nu prelungi măsura, atunci pot retrage amendamentul.

Decizia așteptată miercuri de la CCR, subiect de discuție

Un alt subiect fierbinte în coaliţie este aşteptata decizie a magistraţilor Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea legilor adoptate în cel de-al doilea pachet de măsuri, între care pensionarea magistraţilor.

Curtea Constituţională are, miercuri, pe ordinea de zi a şedinţei mai multe sesizării care vizează aceste proiecte, iar, în cazul unei decizii care stabileşte că modificările aduse prevederilor cu privire la pensionarea magistraţilor sunt neconstituţionale, mai mulţi lideri politici au anunţat că Guvernul nu ar mai avea legitimitate.

Un alt subiect intens discutat în spaţiul politic, deşi nu s-a ajuns la nicio decizie, este stabilirea datei pentru alegerile pentru primar general al Capitalei. Termenul legal pentru stabilirea datei a expirat la începutul lunii septembrie.

