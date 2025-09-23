Live TV

Video Liderii Coaliției, chemați la Cotroceni: întâlnirea cu președintele Nicușor Dan de la ora 11:00. Ulterior, ședință separată la Guvern

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan. Foto. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Întâlnirea de la Cotroceni, pe agenda oficială a președintelui Decizia așteptată miercuri de la CCR, subiect de discuție

Liderii Coaliției au fost chemați în această dimineață la Cotroceni. Întâlnirea va începe la ora 11.00. Ultima dată când Nicușor Dan a stat față în față cu liderii partidelor a fost în urmă cu trei săptămâni: atunci, președintele le-a dat termen 14 zile să vină cu un proiect privind concedierile din primării. După întrevederea cu șeful statului, liderii Coaliției vor avea o ședință la Palatul Victoria.

Nicușor Dan va sta în față în față cu liderii coaliției, într-un context extrem de complicat, în care se vorbește tot mai apăsat despre demisia premierului Ilie Bolojan, spune jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu. De altfel, și ultima întâlnire de acum trei săptămâni a fost menită cumva tocmai să îl oprească pe Ilie Bolojan din a-și da demisia, lucru care ar duce la căderea guvernului. Asta pentru că la acel moment părea decis să facă acest lucru pentru că nu erau de acord cei de la PSD cu concedierile din administrația locală. Acum sunt în continuare în același impas, iar social-democrații și-au schimbat discursul și spun că pot avea un guvern fără probleme cu un alt premier de la PNL, dacă Ilie Bolojan nu acceptă varianta lor de reducere a cheltuielilor și nu de concedieri din administrația locală.

După întâlnirea cu președintele, liderii coaliției se vor întruni de la ora 13:00 într-o ședință separată la sediul Guvernului.

Întâlnirea de la Cotroceni, pe agenda oficială a președintelui

Administraţia Prezidenţială a anunţat, marţi dimineaţă, că preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, de la ora 11.00, cu liderii coaliţiei de guvernare. Deşi agenda discuţiilor nu a fost comunicată public, liderii politici ar putea discuta cu preşedintele Nicuşor Dan despre subiectele care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Plafonarea preţurilor la unele alimente de bază expiră la finalul acestei luni şi coaliţia nu a luat o decizie dacă va prelungi sau nu măsura. PSD insistă ca măsură să fie prelungită, având chiar un demers în acest sens în Senat. Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la ultima prelungire a măsurii, în coaliţie s-a stabilit că de la 1 octombrie ar urma să nu mai existe o nouă plafonare a adausului comercial la unele alimente de bază.

Senatorul Daniel Zamfir a declarat, luni, că PSD a depus un amendament la Senat, care se referă la prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, el apreciind că nu forţează nicio mână, pentru că plafonarea nu aduce nicio implicaţie bugetară, iar dacă premierul renunţă la decizia de a nu prelungi măsura, atunci pot retrage amendamentul.

Decizia așteptată miercuri de la CCR, subiect de discuție

Un alt subiect fierbinte în coaliţie este aşteptata decizie a magistraţilor Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea legilor adoptate în cel de-al doilea pachet de măsuri, între care pensionarea magistraţilor.

Curtea Constituţională are, miercuri, pe ordinea de zi a şedinţei mai multe sesizării care vizează aceste proiecte, iar, în cazul unei decizii care stabileşte că modificările aduse prevederilor cu privire la pensionarea magistraţilor sunt neconstituţionale, mai mulţi lideri politici au anunţat că Guvernul nu ar mai avea legitimitate.

Un alt subiect intens discutat în spaţiul politic, deşi nu s-a ajuns la nicio decizie, este stabilirea datei pentru alegerile pentru primar general al Capitalei. Termenul legal pentru stabilirea datei a expirat la începutul lunii septembrie.

Citește și:

VIDEO PSD vede guvernarea și fără Bolojan. Zamfir: „Nimeni nu e de neînlocuit”. Blaga (PNL): „Totul are legătură cu congresul PSD”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Digi Sport
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia...
aeroportul international cluj napoca_fb
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
profimedia-0858897362
Războiul ruso-ucrainean din umbră, care va continua chiar și după un...
tineri la interviu pentru loc de munca
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor...
Ultimele știri
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
Donald Trump anunță o legătură între paracetamol și autism, deși oamenii de știință au îndoieli
Jocul-fenomen care îi face pe copii să uite de gadgeturi. Unele școli l-au interzis, însă. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală
BUCURESTI - REPATRIOT SUMMIT - 3 OCT 2024
Ce spune Adrian Zuckerman despre reformele Guvernului Bolojan: „Trebuie mers înainte”
nicusor dan CSAT
CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României
Ciprian Dobre
Șeful PNL Mureș: În partid nu există subiectul demisiei lui Bolojan. Noi încercăm să facem reformă, nu să schimbăm prim-ministrul
guvernul bolojan in sedinta
Valeriu Stoica: Ideea unui guvern cu alt premier liberal este o simplă speculație, n-ar trebui să i se dea niciun fel de credibilitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026