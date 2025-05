Nicușor Dan: Fac apel la politicieni să lase aceste două săptămâni pentru o dezbatere de care societatea românească are nevoie

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a ținut luni seara o conferință de presă, în care a facut apel la politicieni să lase aceste două săptămâni pentru „o dezbatere de care societatea românească are nevoie”. Nicușor Dan a precizat că România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni care sunt diametral opuse: o direcție prooccidentală versus o direcție antioccidentală.

„Votul românilor de ieri a încheiat o epocă politică și un mod de a face politică. România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni care sunt diametrel opuse, o direcție pro-occidentală versus o direcție anti-occidentală, o direcție de libertate economică față de o direcție de izolaționism economic și mai ales opțiunea de o cultură a înțelepciunii și a dialogului față de o cultură a urii și a neîncrederii promovată de candidatul izolaționist. Am speranța puternică pentru că societatea românească are resursele interioare pentru a face alegerea corectă, înțeleaptă, la alegerile din 18 mai. România are niște repere în zona economică, culturală, a asociațiilor profesionale, în diaspora, oameni care au reușit și aceștia sunt cei care să ducă societatea în zona corectă. Fac apel la politicieni să lase spațiul mediatic în aceste două săptămâni pentru acei români care au dovedit că au reușit, pentru o dezbatere de care societatea românească are nevoie și eu sunt foarte optimist că românii vor face alegerea corectă în 18 mai,” a declarat Nicușor Dan.

„Trebuie să facem diferența între alegerile care vor fi în 18 mai și toate aceste discuții care sunt, evident, legitime și pe ce se întâmplă în interiorul partidelor și pe coaliția de guvernare. Trebuie să ne concentrăm în aceste 2 săptămâni pe alegerile prezidențiale din 18 mai, pentru că este vorba de direcția în care va merge România după 18 mai. Evident că este timpul pentru o discuție foarte serioasă despre guvernare, dar în aceste 2 săptămâni să discutăm doar de alegerile prezidențiale,” a precizat Nicușor Dan.

Vocea partidelor va conta mai puţin în aceste două săptămâni, a subliniat candidatul la alegerile prezidențiale.

„Va fi o dezbatere a societăţii, în care va conta foarte mult vocea oamenilor. Şi eu sunt foarte, foarte optimist că mulţi oameni de bună credinţă, care sunt urmăriţi din cauza asta de alţi români, vor arăta concetăţenilor lor care este direcţia corectă pentru România. Deci o să fie o dezbatere a societăţii, care eu sunt foarte optimist că va duce România în direcţia corectă”, a declarat Nicușor Dan.

„A apus o epocă în care nişte partide politice considerau electoratele nişte saci cu voturi”

Despre un posibil guvern minoritar între USR şi PNL, fără susţinerea PSD, Nicuşor Dan a precizat că „toate discuţiile acestea începând cu 19 mai”.

„Acum România are o opţiune foarte importantă de luat la alegerile din 18 mai, într-o direcţie pro-occidentală, una anti-occidentală, una pro-economie şi una care aţi văzut semnalele pe bursă de azi, anti-economie de piaţă. Asta este singurul lucru de care trebuie să discutăm până pe 18 mai. A apus o epocă în care nişte partide politice considerau nişte electorate nişte saci cu voturi pe care le mută dintr-o parte în alta. Va urma o dezbatere politică a societăţii şi sunt foarte, foarte optimist că societatea românească are resursele de înţelepciune pentru a merge în direcţia corectă. Am discutat cu mai multă lume, bineînţeles că e normal să discuţi când eşti în politică, dar toate discuţiile au fost preliminare şi într-un regim de confidenţă”, a adăugat candidatul.

Nicușor Dan a mai transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, luni, în care le-a mulțumit alegătorilor care l-au susținut și a subliniat că România se află în fața unei alegeri decisive pentru viitorul democratic al țării. „România are o șansă. Le mulțumesc tuturor celor care au votat ieri cu speranță și cu încredere în viitorul României”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a obținut, la primul tur al alegerilor prezidențiale, 1.979.767 de voturi (20,99%), potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și l-a surclasat pe Crin Antonescu, care a obținut 1.892.930 de voturi (20,07%), și pe Victor Ponta care a avut 1.230.164 de voturi (13,04%). George Simion s-a clasat pe primul loc cu 3.862.761 de voturi (40,96%).

