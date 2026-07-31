Nicușor Dan, mesaj de Ziua Comemorării Holocaustului Romilor: Un capitol insuficient cunoscut şi puţin dezbătut, o tragedie cumplită

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că Holocaustul romilor rămâne un capital insuficient cunoscut şi puţin dezbătut în spaţiul public contemporan şi consideră că educaţia are un rol esenţial în transmiterea corectă a informaţiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului şi despre perioada de robie. Nicuşor Dan a adăugat că genocidul comis împotriva romilor reprezintă rană adâncă în istoria Europei şi una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunităţii rome din România.

Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. Mesajul a fost prezentat de către Diana Punga, Consilier de Stat pentru relaţia cu societatea civilă - Departamentul Administraţie, Politici Publice şi Societate Civilă, în cadrul ceremoniei organizate la Memorialul Victimelor Holocaustului din Bucureşti.

„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor ucişi, deportaţi şi persecutaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii şi a discriminării. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă în istoria Europei şi una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunităţii rome din România”, se arată în mesajul preşedintelui României.

Nicuşor Dan consideră că persecuţia şi marginalizarea nu au început odată cu regimul nazist, ci au constituit realităţi dureroase, perpetuate de-a lungul timpului, iar după încheierea războiului, trauma deportărilor şi a genocidului a continuat să marcheze vieţile supravieţuitorilor şi ale urmaşilor lor, o suferinţă pe care aceştia au îndurat-o adesea în tăcere.

„Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut şi puţin dezbătut în spaţiul public contemporan. În acest context, educaţia are un rol esenţial în transmiterea corectă a informaţiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului şi despre perioada de robie. Avem obligaţia de a ne asigura că tinerii înţeleg trecutul, disting adevărul de minciună şi resping ura şi xenofobia, contribuind astfel la clădirea unei societăţi ancorate în dreptate şi solidaritate”, a mai precizat Nicuşor Dan.

El a menţionat că „integrarea deplină a romilor şi eradicarea inegalităţilor sunt responsabilităţi pe care le împărtăşim cu toţii într-o democraţie fundamentată pe respectarea drepturilor omului”.

Nicuşor Dan a mai afirmat că traversăm o perioadă în care discursul rasist şi xenofob încearcă să câştige tot mai mult teren.

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere şi polarizare, în care discursul rasist şi xenofob încearcă să câştige tot mai mult teren. În faţă acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaştere, mai mult dialog, mai multă toleranţă.

Prin educaţie şi implicare civică trebuie să protejăm dreptul fiecărui om la o viaţă demnă.

Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veşnic!”, se mai arată în mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.

Prin rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2015, ziua de 2 august a fost recunoscută ca fiind „Zi Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva romilor”.

În data de 2 august 1944, în lagărul de concentrare de la Auschwitz II-Birkenau, 500.000 de romi – reprezentând cel puţin un sfert din numărul total al populaţiei rome la momentul respectiv, au fost exterminaţi în camerele de gazare.

Editor : B.E.