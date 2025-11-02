Video Nicușor Dan, în hohote de râs, din cauza lui Călin Georgescu. „Nu trebuie să ne lansăm în speculații”
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, duminică, ce s-ar întâmpla în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar demisiona de la șefia Guvernului. Șeful statului a izbucnit în hohote de râs, atunci când a fost chestionat dacă l-ar desemna prim-ministrul pe Călin Georgescu.
„Pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?”, a fost mai departe chestionat șeful statului, moment în care acesta a izbucnit în râs, împreună cu mai mulți reprezentanți ai presei.
„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament”, a conchis președintele României.