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Nicușor Dan, la Chișinău, după întâlnirea cu Maia Sandu: România va sprijini Republica Moldova în drumul spre UE

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Foto: Nicușor Dan Facebook
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Din articol
Discuții despre securitatea energetică și interconectare

Nicușor Dan a avut, joi la Chișinău, o discuție cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre prioritățile agendei bilaterale și teme de actualitate europeană și internațională. Cei doi au discutat despre integrarea europeană a Republicii Moldova, securitatea energetică, combaterea dezinformării și amenințările hibride, dar și despre presiunile exercitate de Rusia și încălcările spațiului aerian de către drone rusești.

Nicușor Dan a transmis, în postarea publicată pe pagina sa de Facebook, felicitări Maiei Sandu și cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței, urându-le pace, prosperitate și securitate „în interiorul familiei europene”.

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Președintele României a subliniat apropierea dintre cele două state și „relația specială” bazată pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții.

Totodată, șeful statului a transmis Republicii Moldova „cuvinte de încurajare” pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, apreciind mobilizarea politică, administrativă și civică pentru implementarea legislației europene și a reformelor necesare.

„Reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat”, a transmis Nicușor Dan.

Discuții despre securitatea energetică și interconectare

Președintele României a precizat că discuțiile de la Chișinău au vizat și securitatea energetică, precum și proiectele de interconectare dintre cele două țări.

„Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat a fost reziliența și combaterea dezinformării, alături de amenințările hibride și presiunile exercitate de Rusia.

Nicușor Dan a subliniat că încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile celor două țări și a anunțat aprofundarea cooperării în acest domeniu.

„Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei. Dintre acestea, încălcarea spațiului aerian de către drone rusești reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile noastre și vom aprofunda cooperarea noastră pe acest palier”, a transmis președintele României.

Editor : Ana Petrescu

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