Nicușor Dan: Libertatea se pierde repede când la putere se instaurează o dictatură. Avem datoria de a proteja adevărul despre trecut

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată anual pe 9 martie, în care a subliniat importanța păstrării memoriei victimelor regimului comunist și a respectului pentru cei care au rezistat în închisorile politice.

Șeful statului a arătat, într-o postare pe Facebook, că această zi „ne amintește despre curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate”. Potrivit președintelui, cei care au fost închiși pentru convingerile lor au devenit „simboluri ale rezistenței naționale”, demonstrând că „spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”.

Nicușor Dan a subliniat că societatea are „datoria civică și morală” de a proteja adevărul despre trecut, „nu doar ca un gest de respect și recunoștință pentru cei care au îndurat orori teribile în temnițe, ci și pentru a înțelege cât de vulnerabilă este libertatea și cât de repede poate fi pierdută atunci când la putere se instaurează o dictatură”.

În mesajul publicat pe Facebook, președintele a afirmat că închisorile regimului totalitar nu reprezintă doar locuri ale suferinței, ci și spații în care aparatul represiv al statului a încercat să distrugă identitatea și conștiința națională: „Închisorile regimului totalitar nu sunt doar puncte însângerate pe o hartă a durerii, ci locuri unde Securitatea a încercat, sistematic, distrugerea conștiinței românești”, a transmis acesta, adăugând că tentativa a eșuat deoarece mulți dintre cei închiși au rezistat și „au refuzat compromisul”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului a atras atenția și asupra faptului că, pentru generațiile tinere, comunismul poate părea o perioadă îndepărtată a istoriei: „Tocmai de aceea este important să păstrăm vie memoria celor care au trecut prin închisorile sistemului pentru că nu au renunțat la convingerile lor”, a afirmat el.

Nicușor Dan a subliniat că libertățile și drepturile fundamentale de care se bucură astăzi societatea românească se sprijină și pe sacrificiul acestor oameni, care au ales să nu cedeze nici în cele mai grele condiții.

„Libertatea și drepturile fundamentale pe care astăzi le considerăm firești se sprijină și pe jertfa acestor oameni care, chiar și în cele mai grele condiții, au ales să nu cedeze și să își păstreze demnitatea și valorile nealterate”, a mai transmis el.

Președintele a mai precizat că memoria martirilor anticomuniști trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru societatea românească: „Fie ca amintirea martirilor anticomuniști să ne fie călăuză, iar curajul lor să rămână pentru totdeauna temelia de neclintit pe care societatea noastră liberă va prospera”.

Editor : C.S.