Nicușor Dan rămâne și peste iarnă în vila cu chirie: S-au pus două gherete de pază

Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele României locuiește în continuare în chirie, în vila în care stătea și pe vremea când era primarul general al Capitalei. Nicușor Dan susține că beneficiază de pază, fiind montate două gherete în apropierea locuinței. De asemenea, șeful statului a dezvăluit că își duce în continuare fiica la școală  în fiecare dimineață.

„Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea. Eşti mult mai optimist pe început de mandat, sunt multe lucruri nerezolvate, între care şi asta”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D.

Șeful statului a subliniat că își duce în continuare fiica la școală și că îi place cartierul în care locuiește în prezent.

„De dus la şcoală o duc în continuare pe Aheea, în fiecare zi. Fiecare părinte cu câte un copil, Mirabela îl duce pe Antim la grădiniţă, eu o duc pe Aheea şi o iau de la şcoală. Îmi place cartierul în care stăm. Copiii şi-au făcut nişte prietenii acolo”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se va muta la Cotroceni, șeful statului a răspuns: „Vom vedea, pentru moment suntem acolo”.

Vă reamintesc că președintele României a declarat, la puțin timp după preluarea funcției, că a făcut un armistițiu cu SPP privind mutarea într-o locuință de protocol, până pe 15 iunie, când se termină școală și după aceea ia în calcul mutarea. Acesta preciza la vremea respectivă că fiica cea mare i-a cerut să rămână în cartier.

