Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la Consiliul pentru Pace și că Nicușor Dan trebuia să meargă la Davos

Donald Trump și Nicușor Dan la summitul NATO. Foto: presidency.ro

România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, susțin 44% dintre respondenții Barometrului de politică externă realizat în ianuarie de Avangarde, în timp ce 36% au răspuns „nu”. În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, 60% dintre respondenții sondajului cred că NATO ar apăra țara. În ceea ce privește participarea lui Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos, 69% spun că președintele ar fi trebuit să facă acest lucru.

Conform sondajului, 44% dintre respondenți consideră că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, în timp ce 36% se opun, iar 20% nu au oferit un răspuns clar. Susținerea este cea mai ridicată în rândul persoanelor cu studii până la nivelul de liceu, unde aproape jumătate se declară favorabile inițiativei (49%), iar 44% dintre cei cu studii medii sunt de aceeași părere. Totodată, 38% dintre persoanele cu studii superioare susțin că România ar fi trebuit să adere, în timp ce 40% se opun.

În schimb, există un consens mai larg în privința participării lui Nicușor Dan la Forumul Economic de la Davos, idee susținută de 69% dintre români. Doar 22% au fost împotrivă. Sprijinul pentru participare este de 74% în rândul persoanelor cu studii până la nivelul liceului, 70% în rândul celor cu studii medii și de 66% între cei cu studii superioare. 

Doar 16% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți sau mulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan pe plant extern, în timp ce 34% spun că sunt nemulțumiți iar 21% foarte nemulțumiți de aceasta. Un sfert adoptă o poziție neutră. Cei mai nemulțumiți de activitatea pe plan extern sunt oamenii cu un nivel al educației până la liceu. 

În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, 60% dintre respondenții sondajului cred că NATO ar apăra țara, în timp ce 27% nu au această încredere. Cei mai încrezători în NATO sunt persoanele cu studii până la nivelul liceului (67%), urmate de personele cu studii medii (61%) și cei cu studii superioare (55%). Pe de cealaltă parte, balanța celor neîncrezători în apărarea oferită de NATO se inversează în ceea ce privește studiile respondenților.

În ceea ce privește încrederea în organizațiile internaționale, 62% dintre respondenți declară că au „mai degrabă încredere” în NATO, 50% în ONU și 50% în UE, în vreme ce 33% spun că mai degrabă nu au încredere în Parlamentul European (62%) și în Comisia Europeană (55%). 

