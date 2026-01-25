Piața chiriilor slăbește bugetele românilor și dă bătăi de cap celor care caută o locuință. Prețurile în creștere sunt de așteptat în marile orașe, cum ar fi Cluj-Napoca sau București, dar și în Craiova, unde un apartament de două camere a ajuns să se închirieze cu 500 de euro. Constanța și Iași se mențin la același nivel ca anul trecut.

„În Cluj-Napoca, o garsonieră se închiriază, în medie, cu aproximativ 400 de euro, în timp ce un apartament cu 2 camere ajunge la un preț mediu de 560 euro/lună. Apartamentele cu 3 camere sunt cele mai scumpe și depășesc chiar și 700 de euro, iar în zona centrală găsim chirii care ajung chiar și la 1.000 de euro/lună”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Cele mai căutate sunt garsonierele și apartamentele cu două camere.

„Avem bucătăria complet utilată și mobilată, mașina de spălat vase, cuptor cu microunde, plită, cuptor - tot ce e necesar. În hol avem dressing și mașina de spălat, baie pentru cele 2 camere, un dormitor matrimonial cu o terasă de 18 mp și avem aici livingul cu o canapea extensibilă, tv și birou. Prețul de închiriere al acestui apartament este de 750 de euro/lună”, spune Sorin Sucală, reprezentantul unei agenții imobiliare.

Studenții spun că fac eforturi uriașe ca să stea în chirie.

„Familiile fac niște eforturi mari ca să-i țină pe copii în Cluj, la facultate”, recunoaște o tânără.

„Un pic ridicat, dar cred că dacă și lucrezi intre timp, cum sunt și eu, este chiar ok și mai ales cu ajutorul părinților, pentru că altfel...”, spune o altă studentă.

„Dacă vorbim despre apartament cu 2 camere - peste 450 de euro, fără niciun fel de discuție. Să fie mai indulgenți cu studenții”, și-ar dori un tânăr, referindu-se la proprietarii care își închiriară imobilele.

În Iași, chiriile sunt puțin mai mici față de cum sunt în Cluj.

„Prețul la un apartament sau o garsonieră variază între 350-400 de euro. Două camere - între 400, 500, 550 de euro, cel mult. Mulți au amenajat mai elegant pentru a obține un preț apropiat de zona centrală”, explică Ioana Hojda, agent imobiliar.

Acest tânăr francez este student la Medicină. Plătește 450 de euro pe lună pentru o garsonieră, în centrul orașului.

„Acum, piața e foarte sus. În primul an plăteam 300 de euro și acum mi-a cerut mult mai mult. Are multe solicitări. Dacă nu plătești mai mult, poate găsi oricând un alt student”, povestește Mahomed, student în Iași.

„Plătesc 550 de euro pe lună. E mult! Poate anul viitor o să caut ceva mai ieftin. Mi-a luat ceva timp să-l găsesc și pe acesta. Prețurile erau între 600 și 650 de euro”, spune o altă studentă străină.

În Craiova, chiria unui apartament cu două camere rivalizează cu Capitala.

„Acum, o familie plătește o chirie lunară pentru un apartament cu două camere și de 500 de euro”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Cred că totul este supraevaluat!”, e de părere o doamnă.

„Foarte, foarte rău!”, spune altcineva.

„E foarte scump, s-au triplat!”, constată un domn. Întrebat dacă și-ar permite să dea 500 de euro pentru chirie, acesta răspunde prompt: „Nu. La pensie de 3.000 de lei, nu.”

Prețul mediu de închiriere (€/lună) - 2 camere

sursa: analiză storia.ro

Cluj-Napoca - 560€

București - 550€

Constanța - 500€

Iași - 450€

Timișoara - 450€

Craiova - 445€

Oradea - 400€

Sibiu - 400€

Arad - 370€

Specialiștii spun că numărul mare de studenți, inclusiv străini, a creat o competiție acerbă pe piața chiriilor, iar proprietarii își permit să crească tarifele.

