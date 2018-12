Norica Nicolai (ALDE): Refuzul oamenilor de a veni la vot permite neaveniţilor să intre în politică

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat sâmbătă că este foarte important ca oamenii să se prezinte la vot la alegerile europene viitoare, pentru că refuzul de implicare permite unor „neaveniţi” să intre în politică, precum şi fraudele electorale. Ea a participat sâmbătă, la Zărneşti, la inaugurarea sediului filialei partidului din localitate.

Foto: Facebook

„Nu am venit azi la Braşov pentru că sunt preşedintele Consiliului Naţional al ALDE-structura care generează politicile partidului. Nu am venit pentru a-mi propune obţinerea unui procent de 10-20% pentru nişte alegeri. Îmi propun însă, şi cred că asta este foarte important: ca oamenii să vină la vot pentru că refuzul de implicare permite unor neaveniţi să intre în politică, permite fraudele electorale. După 30 de ani, nu este campanie electorală, nu este ciclu de alegeri în care noi să nu vorbim despre fraude. Asta pentru că oamenii aleg din prea multă neacceptare a ceea ce se întâmplă, voiam să folosesc un cuvânt mai dur, dar m-am abţinut. Oamenii aleg să nu se implice. Nu, nu asta este soluţia. Dacă ei nu se vor implica ,ceilalţi vor face tot ceea ce ştiu de 25 de ani încoace, tot vot fura şi tot vor manipula şi măslui alegeri şi decizii. De aceea, principala noastră prioritate este prezenţa oamenilor la vot. Dacă candidaţii noştri vor convinge, este altceva, dar dacă ei vor veni la vot, noi am câştigat”, a subliniat Norica Nicolai.

Ea a adăugat că ALDE este un partid relativ tânăr, fiind la prima experienţă electorală în Parlamentul României, însă este convinsă că dacă formaţiunea va reuşi să se organizeze şi să îşi deschidă sediile oamenilor, atunci cu siguranţă îşi maximizează şansele de a fi un partid important în România.

„Am ales să răspund invitaţiei ALDE Braşov şi să particip la inaugurarea sediului ALDE din oraşul Zărneşti. Îmi doresc ca inclusiv prin existenţa sediilor partidului în cât mai multe localităţi din România, partidul să fie prezent în conştiinţa publică şi, ce mă bucur pentru Zărneşti, este că marea majoritate a membrilor noştri de partid sunt oameni care nu au mai făcut politică, dar care au ales să se implice. Pentru mine, într-o perioadă în care clasa politică din România este puternic contestată, oamenii au îndoieli cu privire la calitatea politicienilor români şi, pornind de aici, politica în sine este pusă sub semnul întrebării, faptul că oamenii care nu au făcut niciodată politică, care sunt departe de tradiţia românească a traseismului politic, aleg activeze într-o organizaţie politică este îmbucurător şi cred că ne dă o şansă să ne însănătoşim, să ne revenim şi cred că, în actualul context, este încă o dată mai important, pentru că nu doar România trece printr-o perioadă de contestare, ci întreaga Europă”, a evidenţiat europarlamentarul ALDE.

Ea a mai spus că are în continuare încredere în instituţiile reprezentative şi democraţia reprezentativă, în condiţiile în care nu este de acceptat ca o ţară să fie condusă prin proteste violente şi revendicări în stradă.

„Nu pot sau nu vreau să cred că o ţară se poate conduce prin violenţă, prin protest, prin revendicări în stradă. Eu cred că românii sunt un popor capabil de dialog şi de decizie bună. Numai să-i alegem pe acei oameni care au ceva de spus. Pentru că, din păcate, mulţi vin în politică neavând nimic a spune”, a concluzionat Norica Nicolai.

Etichete:

,

,