Exclusiv Pîslaru, după decizia CCR: „Putem pune pe masă dovada îndeplinirii reformei”. Ce șanse sunt să mai primim cei 231 milioane de euro

Foto: Dragoș Pislaru/ Facebook

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus la Digi24 că România are dovada îndeplinirii reformei privind pensiile magistraților și că o va trimite la Bruxelles. Nu este însă o garanție că România va mai primi cei 231 de milioane de euro din PNRR care depindeau de acest jalon, pentru că decizia CCR vine cu câteva luni de întârziere.

„Prima mea remarcă este că s-a făcut dreptate. Faptul că, în sfârșit, Guvernul a reușit să să taie pensiile speciale este în primul rând un act de echitate, de dreptate în societate”, a spus ministrul.

„În al doilea rând, este exact tipul de reformă pe care îl așteaptă românii să înceapă, să aibă încredere în modul în care se guvernează țara. Un moment de cotitură în tot ce înseamnă echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România”, a continuat el.

Ministrul a spus că va transmite o informare oficialilor europeni privind decizia CCR.

„Evident, dovada de care avem nevoie este promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan și în momentul în care avem această promulgare în Monitorul Oficial, o vom trimite formal, deci oficial, ca dovadă, adițional față de elementele pe care le-am avut până acum. În sfârșit putem să punem și noi pe masă dovada îndeplinirii reformei așa cum ne-am asumat”, a continuat Pîslaru.

Nu se știe însă dacă România va mai primi sau nu cei 231 de milioane de euro din PNRR, având în vedere că reforma pensiilor speciale a fost mult întârziată.

„Ceea ce vă pot spune este că odată ce punem această dovadă pe masă, primul lucru important este vedem cum o facem în așa fel încât Comisia Europeană să o ia în calcul. Din punctul meu de vedere, eu voi depune toate eforturile diplomatice, și formale, și informale, ca să afirm că reforma a fost îndeplinită. Nu vă pot răspunde dacă recuperăm banii, pentru că știm că discutăm de o întârziere de peste două luni peste data limită de 28 noiembrie, care era după o suspendare de șase luni din regulament. Deci, suntem mult cu termenul depășit”, a explicat ministrul.

„Încercăm să găsim o bază, eventual o bază legală prin care să putem într-adevăr schimba evaluarea dumnealor, că nu îndeplineam acest jalon. Acuma, cu lumina noilor argumente, odată ce ai ce pune pe masă, într-adevăr ,vom încerca să argumentăm că odată ce reforma este făcută, ar merita să ne reuităm la ea și la evaluarea pe care Comisia o are lucru în acest moment, că știți că nu ne-a trimis încă scrisoarea oficială”, a adăugat Pîslaru.

El a spus însă că au fost cazuri în care alte state membre au întârziat reforme și nu au mai primit fonduri pentru jaloanele neîndeplinite la timp.

„Informal, Comisia Europeană este de acord cu textul propus de Guvern. Deci, este strict problemă de termen, dar nu e o chestiune de trivialitate. După ce depășești termenul cu peste două luni și ieși din regulament, e foarte complicat să revii în situația de a ți se considera reforma îndeplinită. Comisia Europeană n-are relații doar cu România, are relații cu mai multe țări. Noi am analizat cazuistica și în relația Comisiei cu alte țări și au existat cazuri similare în care odată ce Comisia Europeană a aplicat această chestiune legată de lipsa promulgării în termen și a penalizat statul membru - ceea ce s-a întâmplat în trecut - e foarte complicat să aibă dublu standard.

Deci, aici este dificultatea, cum anume particularizăm situația în cazul României și ieșim din această strânsoare legală legată de faptul că n-am îndeplinit termenul la timp”, a explicat Pîslaru.

