PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu modul în care au fost împărțite funcțiile din Biroul permanent al Camerei Deputaților. Cele două partide au susținut că actuala componență a conducerii Camerei nu mai reflectă ponderea grupurilor parlamentare și au acuzat PSD și AUR că au schimbat „voința poporului”.

Depunerea sesizării la Curtea Constituțională a fost anunțată de reprezentanții grupurilor parlamentare PNL și USR, într-o conferință de presă comună organizată la Parlament.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a afirmat că demersul nu urmărește recuperarea unor funcții pentru cele două partide, ci respectarea configurației politice rezultate în urma alegerilor.

„Nu este vorba despre posturi. Noi nu ne luptăm pentru posturi, ci pentru o normalitate, pentru o democrație pe care noi o dorim în România. În acest moment, poporul a spus că anumite partide trebuie să fie în Parlament în anumite proporții, iar proporția din Parlament trebuie să fie reflectată inclusiv în Biroul permanent. Aici este problema fundamentală care s-a întâmplat prin acest început de lovitură de stat dat de AUR și de PSD, și anume că au schimbat voința poporului”, a spus acesta.

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PNL și USR contestă modul de repartizare a funcțiilor

Deputatul USR a invocat prevederea constituțională potrivit căreia Biroul permanent trebuie alcătuit în funcție de configurația politică a Camerei Deputaților. El a susținut că această proporționalitate nu mai este respectată, în condițiile în care grupul SOS România, cu 13 deputați, și grupul PNL, cu peste 50 de deputați, au primit fiecare câte un singur loc în conducerea Camerei.

„Este o încălcare flagrantă a dispozițiilor constituționale, este o încălcare flagrantă a statului de drept și cu acest lucru nu te poți juca. De aceea am formulat această sesizare care, în mod normal, ar trebui să fie primită de Curtea Constituțională și să anuleze această pondere”, a afirmat Dimitriu.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a susținut că repartizarea funcțiilor ar fi rezultatul unor înțelegeri nepublice încheiate între PSD și AUR înaintea începerii sesiunii parlamentare.

„Este bine să nu acceptăm ca acest abuz să continue. De aceea am realizat această sesizare, pentru a combate abuzul la care se pretează noua alianță toxică de guvernare PSD-AUR-SOS”, a spus Andronache.

PNL și USR au boicotat miercurea trecută activitățile parlamentare după ce au pierdut două posturi de secretar în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Funcțiile au revenit reprezentanților AUR și SOS România, iar cele două formațiuni au acuzat existența unei înțelegeri între PSD și AUR.

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a respins acuzațiile și a afirmat că atribuirea celor două funcții către AUR și SOS România a fost regulamentară.

Potrivit acestuia, fracțiile de mandate sunt repartizate grupurilor parlamentare în funcție de dimensiunea lor, iar rotația funcțiilor este stabilită prin înțelegerea liderilor de grup. Ghigiu a explicat că, la începutul actualei sesiuni, a fost convenită o altă rotație decât cea stabilită în urmă cu mai mult de un an.

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Editor : A.D.