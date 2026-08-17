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CCR anunță respingerea amendamentului AUR la Legea Integrității privind averea partenerilor demnitarilor și aprobă „Amendamentul Fritz”

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Constituția României. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Cum explică CCR, pe scurt, deciziile luate

Curtea Constituțională a anunțat luni, într-un comunicat de presă, că  a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din nouea Lege a Integrității este neconstituțională. De asemenea, judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate privind aplicarea de sancțiuni demnitarilor găsiți în trecut incompatibili sau în confilict de interese, ceea ce înseamnă că așa numitul „Amendament Fritz” trece de CCR și va produce efecte după promulgarea legii.

„Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din cuprinsul art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.43] și pct.5 [cu referire la art.4 alin.(9)], precum și dispozițiile art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.43] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității sunt neconstituționale. De asemenea, cu majoritate de voturi, a constatat că dispozițiile art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.1-42] din legea analizată sunt neconstituționale, iar cele ale art.II pct.17 [cu referire la art.25 alin.(1) și (2)] și ale art.X alin.(1) și (2) din aceeași lege sunt constituționale în raport cu criticile formulate”, scrie CCR în comunicatul dat publicității.

Astfel, potrivit sursei citate, „sintagma «persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți» din cuprinsul art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6) pct.43] și pct.5 [cu referire la art.4 alin.(9)] din legea analizată este contrară cerințelor de calitate a legii și dreptului la viață privată, prevăzute de art.1 alin.(5) și art.26 din Constituție. Dispozițiile art.II pct.2 [cu referire la art.2 alin.(6)] din lege sunt contrare Deciziei Curții Constituționale nr.297/2025, ceea ce conduce la încălcarea art.147 alin.(4) din Constituție”.

În același comunicat, CCR anunță că „Curtea a constatat că dispozițiile legale tranzitorii cu privire la aplicarea în timp a regimului sancționator a conflictelor de interese/ incompatibilităților cuprinse în art.X din lege (Amendamenul Fritz, n.r.) nu sunt contrare art.15 alin.(2) din Constituție”.

Cum explică CCR, pe scurt, deciziile luate

„Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a constatat că:

  • Sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” este imprecisă prin conținutul său normativ. Totodată, legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința persoanelor care au relații personale nerecunoscute juridic de stat.
  • Publicarea declarațiilor de interese financiare ale persoanelor care dețin funcții/ demnități publice, precum și ale soților/ soțiilor acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate contravine Deciziei Curții Constituționale nr.297/2025, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată;
  • Reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituție.”

Editor : B.E.

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