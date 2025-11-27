Ilie Bolojan a spus joi seara, la Digi24, că în contextul reducerilor de cheltuieli, Ministerul Apărării trebuie să își facă o analiză în această privință și să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea de apărare a țării. Premierul a mai precizat și faptul că programul de voluntari trebuie să înceapă cu mai puțini oameni, fiind un lucru nou care necesită o „așezare”.

În privința reducerilor, premierul afirmă că trebuie făcut un calcul cât mai corect, pentru că sunt ministere în care poate nu poți să reduci personalul, având un deficit în această privință. „La Ministerul Apărării, Ministerul de Interne ai diferite variante de a-ți optimiza cheltuielile. Ministerul Apărării trebuie să își facă o analiză de cheltuieli și să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea noastră de apărare”, a spus Ilie Bolojan.

Voluntari în număr mai mic, în 2026

Întrebat câți militari voluntari ar putea instrui Ministerul Apărării anul viitor, Ilie Bolojan a precizat că anul viitor, „bugetul armatei cu siguranță va fi puțin mai mare decât anul acesta și fiind această creștere, care este un angajament al României pe care l-am luat alături de celelalte țări europene, Ministerul Apărării își va dimensiona bugetele și cu siguranță anul viitor trebuie să fie primul an în care cei care doresc să facă această formă de voluntariat vor putea începe”.

„Părerea mea este că trebuie să începem treptat, pentru că în momentul în care intră oameni noi într-o procedură nouă, lucrurile trebuie așezate, cred că e o formulă de evoluție treptată în care trebuie început cu un număr mai mic. Nu știu, 1.000, 2.000, 3.000... trebuie să crească treptat în anii următori, funcție de cum vor reacționa românii”, a punctat Bolojan.

Editor : Liviu Cojan