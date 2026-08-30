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Bolojan îi felicită pe sportivii români care au câştigat AUR la Campionatul Mondial de canotaj: „Ne-ați făcut o mare bucurie”

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Ilie Bolojan.
Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul interimar Ilie Bolojan îi felicită, duminică, pe sportivii români care au câştigat AUR la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, el arătând că astăzi a fost una dintre acele zile speciale în care am simţit din nou cu toţii emoţia unei performanţe excepţionale.

„Astăzi a fost una dintre acele zile speciale în care am simţit din nou cu toţii emoţia unei performanţe excepţionale. La Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, fetele din echipajul de 8+1 al României au devenit campioane mondiale, stabilind un nou record. România a câştigat aurul şi în proba de 8+1 mixt, în ultima cursă a competiţiei”, scrie premierul interimar pe Facebook.

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Ilie Bolojan arată că, „în spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă, disciplină, sacrificii şi încredere unele în celelalte, o echipă adevărată, în care fiecare trage pentru toate celelalte”.

„Felicitări sportivilor, antrenorilor şi tuturor celor care au fost alături de voi! Aţi dus România pe primul loc în lume. Şi ne-aţi făcut o mare bucurie”, mai transmite Bolojan în mesaj.

Sportivii români au câştigat, duminică, al treilea aur pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Barca de 8+1 mixt, în componenţa Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, a încheiat pe primul loc ultim cursă a competiţiei.

Este a treia medalie de aur la ediţia din acest an pentru Simona Radiş şi Adriana Adam, care au scris astfel istorie.

Ele au câştigat aurul şi la dublu vâsle, dar şi la 8+1 feminin, alături de Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru şi Victoria Petreanu.

Editor : C.L.B.

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