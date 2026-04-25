Prima reacție a premierului după prăbușirea unei drone într-un cartier din Galați: „O încălcare gravă a dreptului internațional"

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce o dronă de proveniență rusească a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați, afectând o gospodărie. Șeful Executivului susține că incidentul reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și condamnă ferm acțiunea. De asemenea, șeful Executivului a convocat de urgență factorii de decizie din domeniul apărării și securității pentru a evalua situația și a dispune măsurile necesare. Potrivit acestuia, prioritatea imediată a Guvernului rămâne protejarea cetățenilor și limitarea oricăror riscuri suplimentare.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților. Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, precizează Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că au fost inițiate și demersuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor internaționali și a aliaților, în contextul în care astfel de incidente pot afecta securitatea regională. Premierul a subliniat că evenimentul este o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucraina și că situația generează riscuri sporite pentru statele de pe Flancul Estic al NATO. În același timp, Guvernul analizează măsuri suplimentare pentru întărirea capacității de apărare, inclusiv prin programe dedicate precum SAFE, menite să reducă vulnerabilitățile și să crească nivelul de securitate națională.

„Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, susține premierul României.

Dronă căzută la marginea orașului Galați

Fragmente de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunţă MApN. DSU spune că drona are încărcătură explozivă. Ca măsură de precauție, gazul a fost tăiat pe 20 de străzi, iar oamenii din zonă au fost evacuați. Persoanele cu dificultăți de mobilitate sunt preluate cu ambulanțe.



IGSU a realizat deplasarea încărcăturii pe traseul de deplasare. Au fost evacuate un total de 535 persoane (220 din perimetrul stabilit și 315 de pe traseul de deplasare). Încărcătura a ajuns în siguranță la locul de detonare controlata, iar autoritățile vor permite revenirea persoanelor evacuate în locuințe.





Editor : Andreea Rubica