Live TV

Prima reacție a premierului după prăbușirea unei drone într-un cartier din Galați: „O încălcare gravă a dreptului internațional"

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan . Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Dronă căzută la marginea orașului Galați

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce o dronă de proveniență rusească a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați, afectând o gospodărie. Șeful Executivului susține că incidentul reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și condamnă ferm acțiunea. De asemenea, șeful Executivului a convocat de urgență factorii de decizie din domeniul apărării și securității pentru a evalua situația și a dispune măsurile necesare. Potrivit acestuia, prioritatea imediată a Guvernului rămâne protejarea cetățenilor și limitarea oricăror riscuri suplimentare.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților. Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, precizează Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acesta a precizat că au fost inițiate și demersuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor internaționali și a aliaților, în contextul în care astfel de incidente pot afecta securitatea regională. Premierul a subliniat că evenimentul este o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucraina și că situația generează riscuri sporite pentru statele de pe Flancul Estic al NATO. În același timp, Guvernul analizează măsuri suplimentare pentru întărirea capacității de apărare, inclusiv prin programe dedicate precum SAFE, menite să reducă vulnerabilitățile și să crească nivelul de securitate națională.

„Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.
Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, susține premierul României.

Fragmente de dronă au căzut în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunţă MApN. DSU spune că drona are încărcătură explozivă. Ca măsură de precauție, gazul a fost tăiat pe 20 de străzi, iar oamenii din zonă au fost evacuați. Persoanele cu dificultăți de mobilitate sunt preluate cu ambulanțe.

IGSU a realizat deplasarea încărcăturii pe traseul de deplasare. Au fost evacuate un total de 535 persoane (220 din perimetrul stabilit și 315 de pe traseul de deplasare). Încărcătura a ajuns în siguranță la locul de detonare controlata, iar autoritățile vor permite revenirea persoanelor evacuate în locuințe.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
2
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
nicusor dan face declaratii
3
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
parlamentul ungariei budapesta
4
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
5
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona galati2
DSU: Drona prăbușită în Galați are încărcătură explozivă. Gazul a fost întrerupt pe 20 de străzi, sute de oameni evacuați temporar
ucraina
Val de atacuri rusești asupra Ucrainei, noaptea trecută, cu 660 de drone și rachete. 4 morți și 30 de răniți
aur
AUR anunță când depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Peiu: „România este în criză economică”
drona
Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Overlooking the capital city of Asmara, Eritrea, Africa
SUA încearcă să reia relațiile cu un stat african izolat, numit „Coreea de Nord a Africii”. Bastion împotriva influenței iraniene (WSJ)
Recomandările redacţiei
radu miruta
Miruță anunță măsuri după incidentul cu drona prăbușită la Galați...
oana toiu face declaratii
Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE după incidentul...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat demisiile miniștrilor PSD și a numit interimari...
vant puternic ANM cod vant
Alertă de vânt puternic duminică: cod portocaliu în Moldova, sud-est...
Ultimele știri
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a intrat în spațiul aerian românesc. NATO a fost informată
Un milionar american plecat la vânătoare de antilope în Africa Centrală a fost ucis de elefanți
SUA blochează criptomonede în valoare de 344 de milioane de dolari din portofolii cu legături cu Iranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
După cel mai scump apartament din istorie, ucrainenii anunță că Rinat Ahmetov pregătește o nouă tranzacție...
Adevărul
Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transformarea lui Adrian Mutu, în ultimele 6 luni
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Reacția lui Katie Holmes după ce fani de-ai ei au sugerat să aibă o relație cu Joshua Jackson. Gestul ei a...
Adevarul
Avocat nevăzător, propus ministru în viitorul guvern al Ungariei condus de Péter Magyar
Newsweek
Pensionarii, vești rele. E nevoie de 4.000.000.000€ pentru indexarea pensiilor și eliminarea CASS. Sunt bani?
Digi FM
O tânără influencer din China, „șocată” să descopere că apărea într-un serial generat cu AI: Am simţit o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”