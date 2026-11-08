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Cum vrea America să izoleze Iranul: grup de lucru special pentru blocarea rutelor terestre

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Tehran pinned on a map of Iran
Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Armata americană a anunţat că prevede crearea unui grup de lucru în vederea blocării rutelor terestre spre Iran, pe unde sunt transportate - potrivit ei - arme şi mărfuri ilegale, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

SUA, care impun deja grele sancţiuni economice Iranului, supun unei blocade maritime porturile iraniene în cadrul războiului care le opun Iranului, declanşat în februarie prin bombardamente israeliano-americane asupra acestei ţări.

Lucrările grupului "vor limita şi mai mult capacitatea Iranului de a finanţa terorismul, de a reconstrui uzine de armament şi a-şi reaproviziona forţele armate", a declarat Brad Cooper, şeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) într-un comunicat publicat sâmbătă pe X.

Compusă din 20 de membri civili şi militari, această echipă cu baza în Florida va lucra cu agenţiile guvernului cu scopul de a "împiedica tranzitul sistemelor de arme de vârf, de tehnologii cu dublă utilizare, de materiale supuse sancţiunilor şi de fluxuri de venituri ilegale prin frontierele terestre ale Iranului şi prin Marea Caspică", adaugă comunicatul.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, puternica forţă armată a Iranului, a asigurat că un astfel de proiect "va eşua" şi nu va provoca "prăbuşirea" economiei iraniene.

"SUA nu vor reuşi niciodată să impună blocada economică pe care caută să o instituie sub diferite denumiri şi prin diferite planuri", a declarat Hossein Mohebi, citat de agenţia de presă Fars.

SUA sunt "incapabile să blocheze" căile de comunicaţii între Iran şi vecinii săi, a asigurat el.

Potrivit Centcom, blocarea porturilor iraniene de către SUA a "împiedicat Iranul să exporte petrol brut de peste 25 miliarde de dolari".

În august, Washingtonul anunţase că urmăreşte "asfixierea" economiei iraniene, deja puternic afectată, pentru a răspunde blocării de către Iran a Strâmtorii strategice Ormuz, pe care navele încearcă să o străbată fără autorizaţia sa. 

Editor : M.C

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