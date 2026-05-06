Căderea Guvernului Bolojan a fost pe larg analizată în presa internațională. Evenimentul s-a bucurat de o atenție aparte din partea presei de la Moscova. Pe lângă relatarea din agențiile de stat, unul dintre principalele ziare care proiectează politicile Kremlinului, Komsomoliskaia Pravda, a făcut chiar o analiză cuprinzătoare despre ce urmează. Propagandiștii ruși au dat titlul: „Guvernul României a căzut: va veni oare la putere un politician pro-rus?”. Digi24.ro prezintă principalele teze din analiza rușilor.

Încă din campania electorală pentru Cotroceni, țara noastră a ajuns în atenția principalilor propagandiști ruși care nu s-au ferit să folosească invective la adresa Bucureștiului.

De altfel, cei de la KP, își încep „analiza” făcând trimitere exact la evenimentele de anul trecut.

Digi24.ro prezintă articolul propagandiștilor ruși fără a interveni pe text, tocmai pentru a putea înțelege similitudinile dintre mesajul Kremlinului și discursul unor forțe politice din România. Digi24.ro nu achiesează la tezele false ale Moscovei privind democrația din România.

„Parlamentul român a adoptat o moțiune de cenzură față de guvernul țării, ceea ce înseamnă demisia prim-ministrului Ilie Ilie Bolojan.

Astfel, începe să se destrame sistemul de putere pe care funcționarii Uniunii Europene l-au impus românilor în 2025, cu încălcări evidente ale principiilor democratice. Tocmai atunci, după „anularea” rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale și „descalificarea” lui Călin Georgescu, care conducea în cursă, Uniunea Europeană a reușit să-și impună omul său în funcția de președinte – Nicușor Dan. Spre deosebire de euroscepticul Georgescu, el era pe placul Bruxelles-ului ca lider complet loial globalistilor”, scriu rușii.

Reiterăm, corectitudinea procesului electoral a fost recunoscută de către toți partenerii democratici ai României.

Propagandiștii lui Putin au apelat chiar la un așa numit expert care să întărească tezele pe care încearcă să le răspândească.

„În 2025, Uniunea Europeană a plasat la București, practic, personalități loiale Bruxelles-ului”, explică situația Vadim Trukhațev, specialist în Europa de Est și conferențiar la Universitatea de Finanțe din cadrul Guvernului Federației Ruse. „Adevărul este că prin România trece una dintre rutele de aprovizionare militară a Kievului din Europa. Georgescu nu era pe placul regimului Zelenski, așa că în UE s-a decis: la naiba cu democrația, România este o țară prea importantă pentru a permite alegerea unor politicieni „necorespunzători” acolo”.

„George Simion, urât în Uniunea Europeană” Așa numiții jurnaliști ruși vorbesc și despre importanța liderului AUR. Aceștia scriu despre cum văd ei relațiile dintre Simion și Uniunea Europeană. „În Uniunea Europeană, Simion este urât pentru că critică politica UE și pentru că apără specificul național al României”, remarcă Vadim Trukhațev. „De aceea, în prezent se vor depune toate eforturile pentru a-l împiedica să devină prim-ministru sau să ocupe vreun alt post important. Uniunea Europeană dispune de pârghiile necesare pentru a exercita o astfel de influență. România este o țară săracă, dependentă de împrumuturile europene. Este suficient să se refuze câteva astfel de împrumuturi pentru ca deputații să înceapă să ezite și să-și reconsidere deciziile”. Concluzionând, propagandiștii lui Putin vorbesc despre „înfrângerea” Uniunii Europene în Europa de Est, făcând refererile la faptul că după înfrangerea lui Orban, loial Moscovei, în doar o lună a fost ales un politician pro-rus la Sofia, iar la București a fost demis Guvernul pro-european. „Cu toate acestea, este semnificativ faptul evident că, după euforia provocată de înfrângerea „antieuropeanului” Viktor Orbán în Ungaria, Uniunea Europeană primește, pentru a doua oară în această lună, semnale neplăcute din partea alegătorilor din estul Europei. Mai întâi a fost victoria partidului fostului președinte bulgar Rumen Radev, numit la Bruxelles „prorus”. Iar acum – votul de neîncredere adresat susținătorilor „euroatlantismului” din guvernul României0”, încheie jurnaliștii ruși.

