Proiect de lege controversat pentru „combaterea antiromânismului”. Un deputat USR și-a retras semnătura

Un proiect de lege depus la Senat propune pedepsirea cu închisoare între 3 luni și 3 ani a persoanelor care promovează în spațiul public idei sau doctrine antiromânești și cu 3-10 ani de închisoare pentru cei care constituie o organizație cu caracter antiromânesc de acest tip.

Inițiatorii proiectului susțin în motivarea acestuia că prevederile din recent adoptata Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului pot fi aplicate și pentru „prevenirea și combaterea antiromânismului, un curent susținut care se manifestă și proliferează tot mai agresiv”.

În textul legii, „antiromânismul” este definit drept „instrumentalizarea unor concepte și expresii care vizează punerea în inferioritate a poporului român, așa cum se întâmplă cu noțiuni de tipul «vlah», «olah» ori «voloh», cu sensul de popor inferior și îmbrăcând definiții semantice de tipul «cioban», «necioplit», «prost»”.

Antiromânismul mai este descris și drept „percepția referitoare la români exprimată ca ură împotriva acestora, precum și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva românilor”.

Ce mai prevede legea:

„Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antiromâneşti constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi"

„Distribuirea sau punerea la dispoziţie publicului de materiale antiromâneşti se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani”.

„Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antiromâneşti, dar și utilizarea acestora în spaţiul public" se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, dar şi interzicerea unor drepturi”.

„Nu se consideră infracţiune dacă fapta este săvârşită în interesul artei, ştiinţei, cercetării sau educaţiei, sau în scopul dezbaterilor unor aspecte de interes public.”

„Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antiromânesc, dar şi aderarea sau sprijinirea unei astfel de organizaţii”.

Proiectul de lege pentru „combaterea antiromânismului” este aproape identic cu cel pentru combaterea antisemitismului, după cum arată cele două proiecte alăturate și postate pe Facebook de deputatul PMP Marius Pașcan, unul dintre inițiatorii legii pentru combaterea antiromânismului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deputatul USR Cristian Seidler: Am decis să îmi retrag semnătura de pe acest proiect

Deputatul USR Cristian Seidler a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că intenționează să își retragă semnătura de pe acest proiect, deoarece înțelege că „textul legal ar putea fi folosit în viitor în mod abuziv, în scopuri politice”.

„Am decis să îmi retrag semnătura de pe propunerea legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului. Luni voi depune o notă scrisă în acest sens la secretariatul Camerei Deputaților.

Nu consider că vreo etnie e superioară oricărei alta și cred că instrumentele legale pentru a combate ura etnică trebuie să fie similare despre orice etnie am vorbi. Pe scurt, acesta a fost argumentul pentru care am semnat inițial.

Înțeleg însă ca textul legal ar putea fi folosit în viitor în mod abuziv, în scopuri politice. Am presupus buna-credință în aplicarea legilor și pentru un moment am uitat faptul că pedepse colective politice s-au adoptat chiar în România zilelor noastre de către majoritatea actuală.

Mulțumesc tuturor celora care mi-au oferit feedback cu bună-credință”, a transmis acesta.

Etichete:

,

,