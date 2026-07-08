Prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naţionale din Paris. Povestea Carinei Giorgiu

Carina Giorgiu devine la 16 ani prima româncă membră a corpului de balet al Operei Naţionale din Paris, anunţă Ambasada României în Franţa.

Carina Giorgiu face acum parte din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecţie ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obţinut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franţa.

A început baletul la 4 ani, în Bucureşti, sub pregătirea profesoarei Roxana Dinu. A urcat pe podium la toate concursurile la care a participat, de la 4 la 11 ani. Sub îndrumarea profesoarei Lorelei Vişinescu Bari a participat la primul său concurs internaţional, la Paris, în noiembrie 2021. După ce a câştigat apoi premiul Hope Award la Youth America Grand Prix, a fost invitată să participe la audiţia din mai 2022 pentru École de Danse de l'Opéra National de Paris: a fost admisă, într-o competiţie la cel mai înalt nivel. A câştigat apoi, în iulie 2022, premiul Most Outstanding Solo la Dance World Cup, după care, la doar 12 ani, s-a mutat la Paris, unde a început cursurile, locuind la internat, iar în weekenduri la o familie de români. Părinţii săi au sprijinit-o integral toţi aceşti ani, atât în România, cât şi în Franţa.

Anul acesta, în aprilie, Carina Giorgiu a strălucit ca solistă în „Soir de Fête”, iar în iunie a venit confirmarea supremă: angajarea la Opera Naţională din Paris.

„Inspirată de celebra Sylvie Guillem şi pasionată, în timpul liber, de nutriţie, această adolescentă minunată, care ne spune că spectacolul său de balet preferat este "La Bayadère", în versiunea coregrafică semnată de Rudolf Nureyev, a demonstrat că talentul uriaş, împreună cu munca, curajul şi tenacitatea, pot scrie o poveste exemplară a unei vieţi tinere, aureolată de recunoaşterea pe cea mai înaltă scenă de operă a lumii”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Ambasada României la Paris.

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Editor : Sebastian Eduard