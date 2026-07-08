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Galerie Foto Trump a ales să se întoarcă de la summitul NATO din Turcia cu vechiul avion Air Force One. Care este motivul deciziei neașteptate

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Turkey NATO Summit Trump
Trump a plecat acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Posibile riscuri de securitate ale noului avion prezidențial

Călătoria lui Donald Trump în Turcia a reprezentat primul său zbor internaţional cu noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. În timpul conferinţei de presă ţinute la încheierea summitului NATO de la Ankara, Trump le-a spus însă reporterilor că va pleca acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One, relatează Reuters.

Trump a plecat acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One. Foto: Profimedia Images
Trump a plecat acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One. Foto: Profimedia Images
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Trump a plecat acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 7
Trump a plecat acasă cu versiunea mai veche a avionului Air Force One. Foto: Profimedia Images
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 7
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 7
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 7
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 7
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 7
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 7
Noul avion Air Force One, un cadou din partea Qatarului. Foto: Profimedia Images
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Motivul este că noul său avion se îndrepta către câteva baze americane din Europa, pentru ca soldaţii să îl poată vedea, „pentru că este cu adevărat magnific”, a spus Trump. 

Întrebat dacă o ameninţare de asasinat a determinat decizia sa de a schimba avionul pentru plecarea din Turcia, el nu a răspuns direct, dar a recunoscut existenţa unei potenţiale ameninţări. 

„Sunt numărul unu pe lista celor vizaţi de Iran”, le-a spus el reporterilor. „Nu ştiu. Nu vă pot spune asta, dar, sincer, nu-mi pasă”, a declarat Trump.

Posibile riscuri de securitate ale noului avion prezidențial

Noul avion a fost vopsit cu roșu, alb, albastru închis și auriu, culori alese de Trump, marcând o schimbare față de designul tradițional folosit de zeci de ani la Air Force One. 

Acceptarea avionului din Qatar a atras multe critici. Modernizarea avionului de lux a necesitat îmbunătățiri de securitate, îmbunătățiri ale sistemelor de comunicații pentru a preveni interceptarea convorbirilor și capacități de apărare împotriva rachetelor, au afirmat experții. 

Congresmenii democrați au estimat că transformarea a costat peste 1 miliard de dolari și a crescut riscurile de securitate. Modernizările au fost finalizate atât de repede încât unii experți și-au exprimat îngrijorarea că avionul ar putea să nu fie la fel de sigur ca actualul Air Force One. 

Un al doilea avion care poate funcționa ca „Air Force One” este întotdeauna în așteptare în timpul călătoriilor prezidențiale. 

Efortul accelerat al Forțelor Aeriene de a pregăti avionul a omis unele modificări planificate inițial pentru aeronava prezidențială de nouă generație, pentru a livra mai repede o versiune provizorie. 

Oficialii au declarat că avionul îndeplinește în continuare standardele prezidențiale, secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, afirmând că serviciul „a evaluat meticulos fiecare cerință” în timp ce lucra pentru a grăbi livrarea. 

Avionul din Qatar servește ca aeronavă de tranziție în timp ce Boeing lucrează la livrarea a două avioane 747-8 construite special în cadrul unui contract cu preț fix de 3,9 miliarde de dolari semnat în 2018. 

Programul respectiv are acum o întârziere de patru ani față de termenul prevăzut, livrarea fiind preconizată abia la jumătatea anului 2028, o întârziere care l-ar putea lăsa pe Trump fără un avion nou, construit în SUA, înainte de încheierea mandatului său, în ianuarie 2029. 

Costurile programului Boeing au crescut la peste 5 miliarde de dolari, compania înregistrând cheltuieli de miliarde de dolari legate de acest proiect.

Editor : A.C.

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