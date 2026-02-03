Live TV

Bolojan, discuții cu Romgaz și Ameropa despre negocierile pentru preluarea Azomureș

Data publicării:
bolojan romgaz
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei Ameropa Grains România. Foto: gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, proprietara Combinatului Azomureș. La întâlnire au participat și reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

Discuțiile au vizat analiza stadiului dialogului între Romgaz și Ameropa Grains România privind achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș, arată comunicatul de presă al Guvernului.

Negocierile dintre cele două companii urmează să înceapă în curând, cu obiectivul identificării unei soluții care să permită finalizarea tranzacției, respectând cadrul legal, regulile corporative aplicabile și interesele legitime ale cumpărătorului.

