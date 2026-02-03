Live TV

Nereguli grave în cofetării și patiserii: ANSVSA a dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei

Data publicării:
Pastries in the cake shop
Au fost prelevate 205 probe pentru analize de laborator. Sursa foto: Profimedia Images

Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării şi patiserii, printre nereguli fiind igienizarea necorespunzătoare a suprafeţelor şi a ustensilelor şi depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare. În 23 de cazuri, s-a decis suspendarea activităţii, pentru alte cinci aceasta fiind interzisă.

Potrivit reprezentanţilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în lunile ianuarie şi februarie inspectorii instituţiei desfăşoară, etapizat, controale tematice la nivel naţional în unităţi din sectorul produselor alimentare de origine nonanimală.

În perioada 26-30 ianuarie, controalele au vizat laboratoarele de cofetărie şi patiserie, urmărindu-se respectarea condiţiilor de igienă, trasabilitate, etichetare şi conformitatea documentelor însoţitoare ale produselor alimentare.

În această etapă, au fost verificate 1.674 de laboratoare de cofetărie şi patiserie. În urma controalelor, inspectorii ANSVSA au aplicat 354 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.450.901 de lei, precum şi 168 de avertismente. Totodată, au fost emise 23 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi 5 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii (OIA).

De asemenea, a fost dispusă reţinerea a 257 de kilograme de produse alimentare (cozonac, alune, nuci şi produse de patiserie), care au fost dirijate către neutralizare, valoarea acestora fiind de 9.833 de lei.

Printre cele mai frecvente abateri identificate se numără lipsa buletinelor de analiză pentru acrilamidă, monitorizări HACCP incomplete, evidenţierea necorespunzătoare a alergenilor, lipsa lotizării materiilor prime, etichetare incompletă a produselor finite şi semifabricatelor, deficienţe structurale ale spaţiilor, igienizare necorespunzătoare a suprafeţelor, instalaţiilor şi ustensilelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea frecvenţei de prelevare a probelor din programul de autocontrol, grafice de temperatură neactualizate, echipament de protecţie incomplet, completarea incorectă a formularelor de igienizare.

În cadrul controalelor au fost prelevate 205 probe pentru analize de laborator, pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanţii şi alte substanţe interzise.

„Cofetăriile şi patiseriile trebuie să funcţioneze în condiţii stricte de conformitate, iar ANSVSA va continua acţiunile de verificare pentru protejarea cetăţenilor şi creşterea responsabilităţii operatorilor din sectorul alimentar”, a declarat dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cine este obligat să curețe zăpada de pe trotuar. Foto Getty Images
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore
Protest Iași
Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii
service muncitori industria auto angajati_shutterstock_131347439
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese
INSANT_PROTEST_AUR_ACT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Jandarmii au dat amenzi de peste 13.000 de lei, după protestul din Piaţa Victoriei
FABRICA DACIA
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunilor
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
captura SRI
SRI publică, în premieră, documente istorice despre spionajul din cel...
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după...
Ultimele știri
Mircea Lucescu, internat în continuare la Cardiologie. FRF ia în calcul să îi găsească un înlocuitor pentru barajul cu Turcia
Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD
Bilanț după ninsorile puternice din Japonia: 30 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Fiul Anamariei Prodan, sub presiunea numelui său. Laurențiu Reghecampf jr a dezvăluit care este idolul său
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”