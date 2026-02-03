Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat un pachet de măsuri care vizează accesul copiilor la rețelele sociale, inclusiv obligativitatea verificării vârstei și interzicerea platformelor pentru minorii sub 16 ani. Liderul spaniol a justificat decizia prin necesitatea de a-i proteja pe cei mici de „Vestul Sălbatic digital”, avertizând asupra riscurilor tot mai mari din mediul online.

Spania va interzice utilizarea platformelor de socializare pentru copiii sub 16 ani, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți premierul Pedro Sánchez în cadrul World Government Summit de la Dubai, potrivit Euronews.

„Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, unde legile sunt ignorate, iar infracțiunile sunt tolerate”, a spus acesta. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital.”

El a adăugat că guvernul său va introduce, săptămâna viitoare, un nou proiect de lege care va face directorii platformelor responsabili pentru conținutul ilegal și instigator la ură.

Anunțul vine după măsura adoptată în decembrie de Australia, prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și după măsuri similare anunțate de alte state europene.

