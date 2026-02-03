Live TV

Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”

Data actualizării: Data publicării:
Pedro Sanchez
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Foto: Profimedia Images

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat un pachet de măsuri care vizează accesul copiilor la rețelele sociale, inclusiv obligativitatea verificării vârstei și interzicerea platformelor pentru minorii sub 16 ani. Liderul spaniol a justificat decizia prin necesitatea de a-i proteja pe cei mici de „Vestul Sălbatic digital”, avertizând asupra riscurilor tot mai mari din mediul online.

Spania va interzice utilizarea platformelor de socializare pentru copiii sub 16 ani, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți premierul Pedro Sánchez în cadrul World Government Summit de la Dubai, potrivit Euronews.

„Rețelele sociale au devenit un stat eșuat, unde legile sunt ignorate, iar infracțiunile sunt tolerate”, a spus acesta. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital.”

El a adăugat că guvernul său va introduce, săptămâna viitoare, un nou proiect de lege care va face directorii platformelor responsabili pentru conținutul ilegal și instigator la ură.

Anunțul vine după măsura adoptată în decembrie de Australia, prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și după măsuri similare anunțate de alte state europene.

Citește și Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari

Citește și Raed Arafat explică de ce ar trebui România să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale: „Am ajuns în ceasul al 12-lea”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
parau
DGASC Sibiu face verificări la familia celor doi copii morți într-un pârâu din Chirpăr. Tot în aceeași familie, au mai murit doi frați
CEO Facebook Mark Zuckerberg cu mâna la gură
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie reglementat prin vârste, dar cheia e educația și gândirea critică
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 25 SEP 2023
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, îl contrazice pe Raed Arafat: „Limitarea accesului minorilor la rețele sociale nu e soluția”
aplicatii social media
Raed Arafat explică de ce ar trebui România să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale: „Am ajuns în ceasul al 12-lea”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după...
senat 2
Gata cu ședințele online la Senat. Aleșii, obligați să vină fizic la...
Ultimele știri
Nereguli grave în cofetării și patiserii: ANSVSA a dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Capela Sixtină revine în atenție: restaurarea „Judecății de Apoi” începe după 30 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, confesiuni rare despre viața departe de Hollywood: "N-am fost niciodată în L.A. ca să...
Cancan
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”