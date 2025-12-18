Live TV

Radu Miruţă, după ce a fost propus la Apărare: „Uitaţi-vă la studiile foștilor miniştri şi la ale mele şi faceți o comparaţie”

radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin '90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie. „Cred că am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona,” a precizat ministrul.

„Ne-am uitat care sunt criteriile pentru ca ce se întâmplă la Ministerul Apărării să fie pus mai repede pe picioare, din perspectiva venirii unui nou ministru şi punctul comun între opţiunile pe care le aveam la USR a fost acea implicare în acel program de înzestrare al Armatei Române, SAFE, de care m-am ocupat. Cred, în estimarea mea, că în cele şase luni la Ministerul Economiei am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona”, a spus ministrul Radu Miruţă, la Prima News, potrivit News.ro.

El a precizat că a fost ”o propunere a colegilor din conducerea partidului care îl onorează şi considerând că poate să facă faţă provocărilor de acolo”.

Întrebat despre faptul că nu are studii pe zona militară, Miruţă a răspuns: ”Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”, a menţionat Miruţă.

El a precizat că este dezbaterea ”dacă la apărare trebuie să fie un militar sau dacă la apărare trebuie să fie un civil care să compenseze puţin structura asta militară, din perspectiva controlului politic”.

”Pe acelaşi principiu, sistemul român de informaţii, acest serviciu de secret de inteligenţă, este controlat civil. Militarii îşi fac bine treaba, însă trebuie din punctul meu de vedere să existe şi o răspundere politică asupra ceea ce se întâmplă cu sumele de bani gestionate de Ministerul apărarii într-o ţară membră NATO, la graniţă cu o altă ţară aflată în război. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Ministerul Apărării. Este doar de principiu condus politic”, a mai spus Miruţă.

