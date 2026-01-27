Live TV

Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegaţie a Congresului SUA. Care au fost temele discutate

Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, s-a întâlnit, marţi, cu o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, discuţiile vizând securitatea regională şi apărarea colectivă.

În cadrul dialogului purtat la sediul MApN a fost subliniată relevanţa Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, precum şi contribuţia acestuia la securitatea regională şi euroatlantică, potrivit unui comunicat transmis marți de Ministerul Apărării.

Cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România au fost menţionate ca elemente importante ale apărării colective, a precizat MApN.

"În acest context, a fost menţionat faptul că atât Statele Unite ale Americii, cât şi România au publicat documente strategice naţionale în domeniul securităţii şi apărării care conturează priorităţile şi cadrul general de acţiune în domeniu pentru fiecare stat. Discuţiile au vizat, de asemenea, evoluţiile recente ale mediului de securitate regional şi euroatlantic, cu accent asupra implicaţiilor războiului din Ucraina, securităţii Flancului Estic aliat şi rolului strategic al regiunii Mării Negre. A fost evidenţiată importanţa menţinerii unei posturi consolidate de descurajare şi apărare, adaptată actualelor provocări de securitate", se arată în comunicat.

Ministrul Miruţă şi delegaţia americană condusă de congresmanul Pat Fallon au abordat şi perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate şi dezvoltarea capabilităţilor, în sprijinul securităţii regionale şi euroatlantice, a informat MApN.

"Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esenţial al securităţii României, iar dialogul constant în domeniul apărării contribuie la consolidarea apărării colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice", a declarat ministrul Apărării Naţionale, citat în comunicat.

