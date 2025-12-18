Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare, iar Irineu Darău va trece la ministerul Economiei, potrivit propunerilor USR.

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR, pentru mâine, 19 decembrie 2025, ora 12:00. Pe ordinea de zi este validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie. Așadar, decizia politică a fost luată și mâine va avea loc votul formal.

Dominic Fritz, președintele USR, justifică decizia sa prin faptul că Radu Miruță s-a implicat foarte mult în programul SAFE - pentru înzestrarea armatei. În același timp, Irineu Darău este propus la Ministerul Economiei pentru că are o experiență de 15 ani în mediul privat și asta ar putea să îl facă un bun ministru în executiv.

„Propunerea lui Radu Miruţă pentru Ministerul Apărării este una firească, având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar şi în contextul implicării sale directe şi consistente în implementarea Programului SAFE în România, program de înzestrare a Armatei, cu interacţiune între Ministerul Apărării şi industria naţională de apărare de la Ministerul Economiei”, transmite USR, într-un comunicat.

Radu Miruţă se declară onorat de această nominalizare, menţionând că, în calitate de vicepremier, se va asigura că proiectele pe care le-a început la Ministerul Economiei îşi urmează foaia de parcurs.

„În cele şase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituţie pe direcţia corectă, că pot elimina nedreptăţi şi că ştiu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menţine această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În acelaşi timp, consider esenţial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacităţile industriale şi să modernizăm producţia, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate”, a precizat el.



Irineu Darău, propus pentru funcţia de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, are o experienţă profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaţionale, lucrând pentru companii şi proiecte „complexe” din domeniile industrial, financiar şi tehnologic. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte şi echipe, precum şi colaborarea cu clienţi internaţionali de anvergură. Din 2020, este senator de Braşov, se mai arată în comunicat.



„Sunt onorat şi responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister şi de a căuta soluţii raţionale şi constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruţă, voi căuta proactiv soluţii pentru industria românească şi voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experienţa mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susţine digitalizarea accelerată a serviciilor publice esenţiale şi un parteneriat deschis cu cei mai buni experţi români”, a declarat Irineu Darău.

Editor : Ș.R.