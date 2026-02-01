Live TV

Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a JO din 2028, și-a cerut scuze pentru legătura cu partenera lui Epstein

Data publicării:
CA: The Hollywood Reporter's Annual Women In Entertainment Gala - Arrivals
Casey Wasserman Foto: Profimedia
Din articol
A călătorit cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein

Președintele comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028, Casey Wasserman, și-a cerut scuze sâmbătă, după ce numele său a apărut în cel mai nou lot de documente legate de cazul Epstein publicat de Guvernul american. Printre cele trei milioane de pagini publicate se află e-mailuri obscene din 2003, schimbate între Casey Wasserman și Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe infractorul sexual Jeffrey Epstein să recruteze prostituate minore. Acuzat că a creat o vastă rețea de exploatare sexuală, magnatul s-a sinucis în închisoare în august 2019, înainte de a fi judecat, relatează franceinfo.fr.

„Regret profund corespondența mea cu Ghislaine Maxwell, care a avut loc acum mai bine de 20 de ani, cu mult înainte ca oribilele sale infracțiuni să fie dezvăluite”, a reacționat Casey Wasserman sâmbătă, într-un comunicat obținut de AFP. El a afirmat că „nu a avut niciodată o relație personală sau profesională cu Jeffrey Epstein”.

„Așa cum a fost larg mediatizat, am participat la o călătorie umanitară ca membru al unei delegații a Fundației Clinton, în 2002, la bordul avionului lui Epstein”, a explicat Casey Wasserman. „Îmi pare nespus de rău că am fost asociat” cu Ghislaine Maxwell și Jeffrey Epstein, a adăugat el.

Potrivit Los Angeles Times, directorul american specializat în marketing sportiv şi Ghislaine Maxwell (complicea lui Jeffrey Epstein, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală) aveau o relaţie. Dovada o constituie e-mailurile trimise între martie şi aprilie 2003, în care Wasserman îi mărturiseşte lui Maxwell că vrea să o vadă îmbrăcată într-o ţinută strâmtă din piele, în timp ce ea îi propune un masaj care „poate înnebuni un bărbat”.

„Cred că am putea începe în locul pe care îl cunoşti, apoi să continuăm conceptul de masaj în patul tău... şi apoi a doua zi dimineaţă... fără să ştim dacă ne vom opri sau când”, i-a scris ea, de exemplu. Înainte de a adăuga: „Uh... toate pipăielile astea... eşti sigur că poţi suporta? Sincer, numai când mă gândesc la asta, îmi taie respiraţia. Se pare că există câteva locuri care îi înnebunesc pe bărbaţi... Poate le-aş putea testa pe tine şi mi-ai spune dacă funcţionează sau nu?”

Într-o altă conversaţie, Ghislaine Maxwell îi transmite lui Casey Wasserman că „JE” – adică Jeffrey Epstein – vrea ca ea să aleagă o săptămână în care să meargă la Los Angeles pentru afaceri şi îi propune să-i aducă un suvenir din Paris. La care Wasserman îi răspunde: „Cred că alegerea unei săptămâni la Los Angeles este o idee excelentă... Singurul lucru pe care îl vreau din Paris eşti tu.”

A călătorit cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein

Din alte documente reiese că Casey Wasserman şi soţia sa de atunci au călătorit cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein în septembrie 2002. În acelaşi zbor se aflau şi Ghislaine Maxwell, Bill Clinton şi Kevin Spacey.

În 2021, Maxwell a fost condamnată pentru cinci capete de acuzare de trafic sexual şi abuz de minori. Ea ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Documentele au fost divulgate în conformitate cu o lege adoptată care obligă guvernul să deschidă dosarele referitoare la regretatul finanţator şi la confidenta şi fosta sa iubită, Maxwell. Epstein s-a sinucis într-o celulă din închisoarea din New York în august 2019, la o lună după ce a fost pus sub acuzare pentru trafic sexual la nivel federal.Wasserman a înfiinţat o agenţie sportivă şi de talente care reprezintă jucători de top din fotbal, baschet şi baseball, alături de actori renumiţi precum Adam Sandler şi Brad Pitt.

Recent, el a ajuns din nou în atenţia presei ca imagine a eforturilor de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles; lobby-ul său a jucat un rol important în readucerea Jocurilor Olimpice de vară în SUA în 2028. Los Angeles a mai găzduit Jocurile Olimpice în 1984, iar acestea vor fi primele Jocuri de vară din Statele Unite de la Atlanta în 1996.

În 2021, Wasserman a divorţat de soţia sa.

Editor : M.C

