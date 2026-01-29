Live TV

Exclusiv Hărțile cu ariile protejate din România vor fi revizuite și apoi aprobate de autoritățile locale

Data publicării:
Irineu Darău, ministrul Economiei.
Irineu Darău, ministrul Economiei.

Hărțile cu ariile protejate din România vor fi revizuite, spune ministrul economiei. Invitat la Digi24, Irineu Darău a confirmat că în acest moment, în proiectele pentru aceste zone sunt incluse terenuri ale bazei militare de la Cincu și Fabricii de Pulbere de la Victoria, din județul Brașov, pentru că unele propuneri au fost făcute „din pix”, de către consultanți, dintr-un birou.

Primarii din Țara Făgărașului au descoperit în aceste hărți propuse de Ministerul Mediului că zonele protejate se întind peste Victoria și baza militară de la Cincu.

„La nivel de draft de propuneri, așa au ieșit unele hărți din pixul unor consultanți”, spune ministrul Economiei. „Avem obligația europeană să revedem perimetrele de arii protejate. Sunt niște contracte de consultanță care nu au nicio legătură cu actuala guvernare, prin care niște experți propun redesenare a acestor arii. Colega mea ministră Diana Buzoianu a reușit ceva și garantează ceva prin lege, ceea ce nu s-a garantat niciodată: că finalizarea acelor hărți va fi aprobată în consiliile locale, în consiliul județean. Într-adevăr, unii primari au drepte. Ceea ce s-a făcut din birou de către unii consultanția, care nu au legătură cu actuala guvernare va fi supus analizei și votului suveran în consiliul local și în consiliul județean respective. Și asta înseamnă că fiecare comunitate, fiecare primar, fiecare consiliu local vor avea cuvântul final. Nimeni nu va decide dintr-un birou acele arii protejate. Aprobarea finală va fi făcută de către comunități, prin reprezentanții lor”, a declarat Irineu Darău.

