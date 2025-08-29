Live TV

Radu Oprea (SGG): Propunem scăderea numărului de membri în Consiliile de administraţie şi reducerea semnificativă a indemnizaţiilor

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a prezentat vineri, după şedina de Guvern, pachetul de reformă privind companiile de stat, el anunţând că Guvernul propune prin revizuirea Legii 109 scăderea numărului de membri în Consiliile de administraţie de la 7 la 5, de la 5 la 3 şi, de asemenea, reducerea indemnizaţiilor în procente semnificative.

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat după şedinţa de guvern, despre reforma companiilor de stat, că, având în vedere realitatea României de astăzi şi discuţiile care au apărut în spaţiul public, au venit în dialog cu Comisia Europeană şi cu OCDE, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, când au discutat despre guvernanţă corporativă, cu câteva modificări la Legea 109, pentru a duce la realitatea societăţii româneşti de astăzi unii indicatori de performanţă, şi mai ales remuneraţiile pe care le primesc astăzi, cei care sunt în consiliile de administraţie, membrii executiv-neexecutiv, inclusiv a managementului companiilor.

„Dintre schimbările pe care le-am făcut, sunt cele referitoare la indicatorii de performanţă. Avem o reaşezare între ponderea indicatorilor financiar şi indicatorilor nefinanciar, indicatori care au fost definiţi împreună cu OCDE, care au fost consultanţii României în tot acest proces, pentru că vă readuc aminte că a existat o achiziţie directă a Comisiei Europene, a serviciilor OCDE, pentru această reformă a guvernanţei corporative, fonduri plătite direct de la Bruxelles, pe o aplicaţie făcută de către colegii din Secretariatul General al Guvernului”, a spus Oprea, potrivit News.ro.

El a precizat că indicatorii de performanţă schimbă ponderile, 55-75% indicatori de performanţă financiari şi 25-50% cei nefinanciari. „De asemenea, au fost foarte multe discuţii în spaţiu public despre firmele de recrutare. Am crescut în interiorul legislaţiei cerinţele pe care le avem pentru aceste companii de recrutare, să aibă mai mulţi specialişti pe domenii diverse. Eu cred că, astfel, recrutarea va fi făcută de mult mai multe firme care vor participa la astfel de procese de selecţie a managerilor, fie în consiliile de administraţie, fie ca directori”, a subliniat Radu Oprea. Secretarul general al Guvernului a mai spus că sunt şi prevederi organizarea AMEPIP.

„Propunem prin această revizuire a Legii 109 scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie de la 7 la 5, de la 5 la 3 şi, de asemenea, reducerea indemnizaţiilor în procente semnificative, aş putea să spun, începând cu regiile mici, spre exemplu, unde membrii neexecutivi ai Consiliilor de administraţie pot primi maxim 2 salarii, indemnizaţia este compusă până la maxim 2 salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS, membrii executivi până la maxim 3 salarii medii brute. Aici intervine un element de noutate, componenta variabilă este plafonată la maxim 2 salarii medii brute pe an, o singură dată pe an”, a anunţat Oprea. Directorii sunt în această situaţie ca membrii executivi, până la maxim 3 salarii medii brute şi 2 în componenta variabilă, o dată pe an.

„Ne-am asigurat că nu se va putea face un cumul pentru acei membri ai consiliilor de administraţie care sunt şi directori, am clarificat textul de lege. Componenta variabilă este cea care a fost redusă drastic la maxim 2 salarii medii brute pe lună, pe ramura respective, conform datelor INS, dar care iau o singură dată pe an”, a mai anunţat secretarul general al Guvernului.

„Eu cred că lucrurile acestea vin astfel încât să avem acea posibilitate ca managerii performanţi să vină către companiile de stat, ţinând însă acel echilibru în societate, de care avem nevoie cu toţii. (..) OECD ne-a spus să avem în vedere că dacă vrem calitate ea trebuie şi remunerată pe măsură, dar a intervenit o nuanţă foarte importantă şi care spune că ea trebuie să fie acceptată de către societate. În această situaţie suntem astăzi, aducem toate indemnizaţiile membrilor din Consiliile de administraţie, de la companiile de stat, atât executivi şi neexecutivi, şi managerii generali, directorii, directoratul, la un anumit nivel de salarizare care să permită performanţa, pentru că avem nevoie de companii solide care să se internaţionalize, să devină regionale şi în acelaşi timp, trebuie că acest lucru să fie acceptat de către societate”, a spus Radu Oprea.

Editor : Liviu Cojan

