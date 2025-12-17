Premierul Ilie Bolojan a declarat, în direct la Digi FM, că proiectul de lege privind pensiile magistraților respectă toate prevederile constituționale și nu ia în calcul ca acesta să fie respins de CCR.

Premierul a fost întrebat dacă își va da demisia în cazul în care, totuși, CCR va respinge proiectul pensiilor speciale.

„Pentru a putea corecta lucruri și la sistemele care sunt într-o situație asemănătoare, trebuie să ai o autoritate în acest sens, inclusiv aceea de a trece de Curtea Constituțională la o prevedere care în mod evident pentru toată lumea este corectă și răspunde unei realități”, a răspuns Ilie Bolojan.

Prim-ministrul României a vorbit despre legitimitatea sa și a guvernului, în contextul în care legea ar pica la CCR.

„Legitimitatea de a lua măsuri asemănătoare n-are cum să fie mai mare, pentru că dacă într-o zonă unde lucrurile erau absolut evidente n-ai reușit să treci, e greu de presupus că vei putea lua astfel de măsuri în zone adiacente sau susține măsuri în general care nu sună bine”, a explicat șeful Executivului.

Ca să poți face lucruri, instrumentul important în administrație este și autoritatea pe care o ai. Asta ține și de încredere, asta ține și de suport politic, asta ține și de lucruri pe care le-ai făcut cu o anumită consecvență. Toate generează un aspect de autoritate”, a conchis premierul Bolojan.

