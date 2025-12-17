Live TV

Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie

Data publicării:
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că, în opinia sa, faptele de corupție gravă nu ar trebuie să se prescrie. Prim-ministrul a comentat situația din justiție, în contextul protestelor de stradă de după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă susține eliminarea prescrierii faptelor de corupție. Premierul a spus că nu este un expert în domeniu, dar crede că în cazul faptelor grave această prevedere nu ar trebui să existe,

„Faptul că un proces dureaza foarte mult, o sentință se dă la o distanță foparte mare față de data la care s-a întâmplat o faptă nu are niciun rol din punct de vedere social. Cu cât o sentință se dă mai aproape de faptă - cu atât rolul ei de educație... Memoria socială reține legătura. Când trec 5-7 ani, oamenii nu mai țin minte de ce se dă o sentință. Durata proceselor e o problemă importantă”, a spus Ilie Bolojan.

În curs de actualizare...

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
illie bolojan in parlament
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc”
ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM. Principalele declarații ale premierului despre subiectele momentului
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință a Coaliției, azi, de la ora 15:00: PSD continuă să ceară demiterea Dianei Buzoianu. Ce alte subiecte de dispută sunt pe agendă
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Senatul a adoptat moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Nu îmi voi da demisia
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
Dmitri Peskov
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv...
Ultimele știri
Prețul de referință al lemnului ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Măsura nu are impact direct asupra prețului plătit de populație
Legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei a fost adoptată de Parlament. Ce prevede forma finală
Senatul a adoptat legea care obligă universitățile să ofere mai multe stagii de practică pentru studenţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tensiune astrală între Soare și Saturn. Patru zodii sunt direct vizate de lecțiile karmice
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Oleksandr Romanchuk, mărturii cutremurătoare despre războiul din Ucraina: “Mi-am pierdut prieteni care luptau...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...