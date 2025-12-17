Premierul Ilie Bolojan consideră că faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că, în opinia sa, faptele de corupție gravă nu ar trebuie să se prescrie. Prim-ministrul a comentat situația din justiție, în contextul protestelor de stradă de după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă susține eliminarea prescrierii faptelor de corupție. Premierul a spus că nu este un expert în domeniu, dar crede că în cazul faptelor grave această prevedere nu ar trebui să existe,

„Faptul că un proces dureaza foarte mult, o sentință se dă la o distanță foparte mare față de data la care s-a întâmplat o faptă nu are niciun rol din punct de vedere social. Cu cât o sentință se dă mai aproape de faptă - cu atât rolul ei de educație... Memoria socială reține legătura. Când trec 5-7 ani, oamenii nu mai țin minte de ce se dă o sentință. Durata proceselor e o problemă importantă”, a spus Ilie Bolojan.

