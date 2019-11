Rise Project: Două treimi din achizițiile făcute în proiectele fostei firme a lui Dan Barna au fost anonimizate

Rise Project publică noi date din ancheta jurnalistică despre proiectele cu fonduri europene gestionate de Grupul pentru Consultanță și Dezvoltare (DCG), firma fondată de președintele USR, Dan Barna și din care a ieșit după ce a intrat în politică.

Este, spun jurnaliștii, „adică o verificare în zece puncte”, după reacțiile apărute în spațiul public ca urmare a articolului despre proiecte gestionate de DCG.

Unul dintre aceste puncte se referă la anonimizarea unor date referitoare la achizițiile din aceste proiecte.

Rise Project amintește că în 2016, Cristian Ghinea, pe atunci ministrul Fondurilor Europene, a publicat lista tuturor contractorilor din proiectele pe fonduri europene, cu nume, sume, obiective și achiziții. La cele care includ firma lui Dan Barna, în calitate de partener sau beneficiar, cea mai mare parte a achizițiilor sunt anonimizate.

„67,88% dintre achizițiile dispuse în cadrul proiectelor europene din POSDRU, care implică firma lui Dan Barna, au fost anonimizate în baza publică de date a ministerului condus tot de Barna (adjunctul lui Ghinea)”, scriu jurnaliștii. Ei dau ca exemplu proiectul Biblioteca Bunelor Practici, din care au primit 13 pagini din 42, cât avea în total cererea de finanțare, iar unele erau anonimizate în totalitate.

Jurnaliștii mai scriu că omul responsabil de serviciile IT și My SMIS din Ministerul Fondurilor Europene a fost angajat sub mandatele lui Barna și Ghinea.

Întrebat în legătură cu anonimizarea acestor date, Dan Barna a spus: „Habar nu aveam, ori a fost un exces de zel al cuiva de la minister... acum aflu de la voi”.

Pe de altă parte, Cristian Ghinea a scris pe Facebook că, atunci când a fost publicată lista contractorilor din proiecte pe bani europeni, au fost anonimizate CNP, adrese și nume de PFA, pentru protecția datelor personale, și că acest lucru a fost făcut pentru toate proiectele.

În acest articol, jurnaliștii amintesc și de o declarație a lui Andrei Caramitru, membru USR, a vorbit de un „denunț” la DLAF în ceea ce privește proiectele derulate de fosta firmă a lui Dan Barna cu fonduri europene, după ce direcția a anunțat că verifică aceste proiecte. De fapt, Rise Project spune că este vorba despre o cerere făcută în baza legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public.

