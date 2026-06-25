Răsturnare de situație într-un dosar de 1,5 milioane de euro din fonduri UE: trei martori, reținuți pentru mărturie mincinoasă

Trei persoane au fost reținute în Timiș pentru mărturie mincinoasă, după ce și-ar fi schimbat declarațiile într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de aproape 1,5 milioane de euro. Ancheta este legată de activitatea Primăriei Tomnatic și de un dosar instrumentat de Parchetul European, în care este vizat primarul comunei, scrie Agerpres.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că trei persoane, audiate în calitate de martori într-o cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Timişoara, ar fi făcut afirmaţii contrare celor declarate anterior în faza de urmărire penală, cu privire la aspecte esenţiale pentru soluţionarea cauzei, potrivit unei informări de presă a Poliţiei Timiş.

Dosarul în care au fost audiaţi martorii vizează cercetarea unor presupuse infracţiuni de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, cauză instrumentată de Parchetul European, în care sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea unui funcţionar public.

În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au pus în executare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor vizate, iar în urma administrării probatoriului, faţă de cei trei bărbaţi, în vârstă de 51 de ani, 54 de ani şi 66 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Arad.

În 2024, procurorii de la Parchetul European l-au cercetat pe primarul comunei Tomnatic, Stoian Vasiu, într-un dosar de fraude cu bani europeni. El a fost atunci acuzat că a obţinut fraudulos aproape 1,5 milioane euro din bani europeni. Atunci, au fost audiate şi alte persoane, trei dintre acestea schimbându-şi declaraţiile. În cazul acestora, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara s-au sesizat şi au dispus reţinerea lor joi seara.

Editor : Ș.A.