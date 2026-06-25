Live TV

Răsturnare de situație într-un dosar de 1,5 milioane de euro din fonduri UE: trei martori, reținuți pentru mărturie mincinoasă

Data publicării:
logoul parchetului european
Parchetul European, logo. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trei persoane au fost reținute în Timiș pentru mărturie mincinoasă, după ce și-ar fi schimbat declarațiile într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de aproape 1,5 milioane de euro. Ancheta este legată de activitatea Primăriei Tomnatic și de un dosar instrumentat de Parchetul European, în care este vizat primarul comunei, scrie Agerpres.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că trei persoane, audiate în calitate de martori într-o cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Timişoara, ar fi făcut afirmaţii contrare celor declarate anterior în faza de urmărire penală, cu privire la aspecte esenţiale pentru soluţionarea cauzei, potrivit unei informări de presă a Poliţiei Timiş.

Dosarul în care au fost audiaţi martorii vizează cercetarea unor presupuse infracţiuni de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, cauză instrumentată de Parchetul European, în care sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea unui funcţionar public.

În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au pus în executare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor vizate, iar în urma administrării probatoriului, faţă de cei trei bărbaţi, în vârstă de 51 de ani, 54 de ani şi 66 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Arad.

În 2024, procurorii de la Parchetul European l-au cercetat pe primarul comunei Tomnatic, Stoian Vasiu, într-un dosar de fraude cu bani europeni. El a fost atunci acuzat că a obţinut fraudulos aproape 1,5 milioane euro din bani europeni. Atunci, au fost audiate şi alte persoane, trei dintre acestea schimbându-şi declaraţiile. În cazul acestora, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara s-au sesizat şi au dispus reţinerea lor joi seara.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
2
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
3
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
4
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în unanimitate premier...
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"
Digi Sport
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan ursula von der leyen
Ilie Bolojan: În urma negocierilor cu Comisia Europeană, am reuşit să păstrăm cele 13,6 miliarde de euro din granturile PNRR
fulger, furtuna
Cod roșu de furtună în Timiș și Caraș-Severin: ploi torențiale, vânt puternic și grindină
brazilieni recrutați în armata rusă și recrutorii care îi păcălesc pentru a le fura banii
„Eroul” din Donbas și schema prin care doi influenceri din Brazilia s-au îmbogățit recrutând soldați pentru armata rusă
manfred wever si ilie bolojan
Ilie Bolojan a discutat cu preşedintele PPE Manfred Weber despre situaţia politică din România, fondurile europene şi reforme
vot in romania
„Am venit să ne luăm votul înapoi”. Primar de comună, demis prin referendum de localnici, după doi ani de mandat. Ce spune edilul
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_DECLARATII_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan se confruntă cu cea mai mare provocare pe măsură ce criza...
drapelul nato
Decizii-cheie la summitul de la Ankara: NATO promite miliarde de...
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Sorin Grindeanu, replică pentru USR privind noul guvern: „Remarc...
Ultimele știri
„Celulele sunt cuptoare încinse”. Cum afectează valul de căldură închisorile supraaglomerate din Franța
David Popovici, primit de papa Leon. Înotătorul român va participa la competiția de natație unde în 2022 a stabilit recordul mondial
Emil Boc nu va permite drapelul Rusiei și nici imnul de stat la evenimentul sportiv din Sala BT Arena. Reacția vehementă a Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Fanatik.ro
Elias Charalambous transferă de la FCSB! I-a furat fotbalistul lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Cum l-a pierdut FCSB la marea rivală Dinamo: „E o investiție!”
Adevărul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rusia, mesaj ferm după decizia lui Emil Boc. ”România trebuie sancționată!”
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
AUR susține că poate depăși 40% la viitoarele alegeri. Dan Dungaciu: „Suntem absolut convinși”
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...