Rogobete, după ședința PSD: „Discuţia s-a axat pe responsabilitate”. Cum explică decizia partidului privind pachetul de solidaritate

Data publicării:
Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, după şedinţa conducerii PSD, că discuţia s-a axat „mai degrabă pe responsabilitate”. Despre solicitarea PSD privind adoptarea de urgenţă a pachetului de solidaritate, ministrul a arătat că 3 miliarde şi jumătate de lei, pentru 5 milioane de beneficiari, nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România. 

 „Cred că discuţia şi întâlnirea s-a axat mai degrabă pe responsabilitate. Nu ştiu dacă e vorba de linii roşii sau albastre sau de altă culoare. Cred că discutăm despre politici publice concrete, care să vină în sprijinul oamenilor şi care să reducă pe cât de mult se poate discrepanţele şi inegalităţile care există, mai ales după o serie de măsuri fiscale care au impactat venitul anumitor persoane şi un număr important de oameni sunt afectaţi, de fapt, de aceste măsuri fiscal”, a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3, citată de News.ro, despre discuţiile din şedinţa conducerii PSD, de la Vila Lac.

El a precizat că, în opinia sa, anul 2026, şi asta face Partidul Social-Democrat, încearcă să reechilibreze lucrurile. 
 
„Eu cred că rolul nostru este să găsim echilibru şi să găsim aceste resurse financiare. Totuşi, 3 miliarde şi jumătate pentru 5 milioane de beneficiari, mă rog, de oameni care beneficiază de aceste sume, dacă stăm să calculăm şi să ne raportăm la venitul ţării, dacă e să ne raportăm la multe alte beneficii, nu este o sumă de negăsit în fiscalitatea din România. Eu cred în continuare în echilibru, în măsuri responsabile, ca cele prezentate, care vin până la urmă să reducă anumite inechităţi şi inegalităţi care există, nu putem spune că ele nu există”, a subliniat Rogobete. 
 
Ministrul Sănătăţii a arătat că ultima parte a anului trecut, sau prima parte a mandatului de guvernare, a adus o serie de măsuri fiscare pentru a evita anumite repercusiuni bugetare. 
 
„Anul 2026 ar trebui să fie anul relansării economice, pentru că, odată cu introducerea unor facilităţi fiscal-bugetare pentru zona de economie şi o relansare a economiei, automat şi în bugetul de stat se pot vedea modificări pozitive”, a menţionat Rogobete. 
 
Partidul Social Democrat a anunţat că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă. 
 
Liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită. 
 
Social-democraţii propun Coaliţiei un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.
 

