Daniel Băluță, președintele PSD București, propune ca bucureștenii să nu mai plătească facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari. Proiectul de hotorâre umează să fie propus în prima săptămână din luna februarie în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total”, susține Daniel Băluță, într-un comunicat de presă.

Liderul PSD București susține că Termoenergetica și Elcen trebuie să rezolve problemele care lasă bucureștenii fără căldură în fiecare iarnă.

„Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Ca atare, Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă”, subliniază primarul de la Sectorul 4.

Edilul susține că proiectul de hotărâre reprezintă „o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract”.

„Este o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract: începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng", susține acesta.

Editor : A.R.