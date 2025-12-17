Live TV

Senatul a adoptat legea care obligă universitățile să ofere mai multe stagii de practică pentru studenţi

Data publicării:
studenti care sustin un examen scris
Imagine cu profil ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi pentru”, 4 voturi împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate de cameră decizională, iniţiativa legislativă prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75%.

Potrivit USR, iniţiativa reprezintă un pas important în consolidarea legăturii dintre educaţia universitară şi cerinţele reale ale pieţei muncii, oferind studenţilor mai multe oportunităţi de a dobândi competenţe practice relevante încă din timpul studiilor”.

Universităţile trebuie să găsească soluţii să crească numărul de stagii de practică pentru studenţi, având şi flexibilitatea de a găsi soluţii pe piaţa liberă, dar şi timp suficient, până la începutul anului de învăţământ 2029-2030, pentru a se adapta noii ţinte, pe o traiectorie corectă şi urmărită prin indicatori. Nevoia studenţilor de practică, fie în domeniul privat, fie în proiecte asigurate intern de universităţi, este foarte mare. Orice experienţă practică în domeniu pentru studenţi înainte de a absolvi facultatea îl va ajuta imens în integrarea pe piaţa muncii”, a susţinut senatorul Irineu Darău.

USR consideră că adoptarea acestei iniţiative legislative va avea un impact pozitiv asupra parcursului educaţional şi profesional al studenţilor, contribuind la formarea unor absolvenţi mai bine pregătiţi, mai competitivi şi mai adaptaţi provocărilor actuale ale societăţii şi economiei.

După votul din Senat, iniţiativa merge la promulgare.

