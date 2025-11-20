Live TV

Senatul a făcut primul pas spre reglementarea bodycam-urilor folosite de poliția locală. Cât timp sunt păstrate imaginile

Data publicării:
Close-up of police body camera
Sursa: gettyimages
Din articol
Lipsa unei baze legale a blocat folosirea bodycam-urilor Cum vor fi informați oamenii că sunt filmați Cine verifică modul în care sunt folosite camerele Ce se întâmplă dacă regulile sunt încălcate Ce înseamnă proiectul pentru cetățeni și pentru polițiști

Senatul a adoptat miercuri, 19 noiembrie, o propunere legislativă care introduce, pentru prima dată, reguli clare privind folosirea camerelor audio-video portabile de către polițiștii locali. Proiectul nu este încă lege, dar dacă va fi adoptat definitiv, va introduce reguli clare privind filmarea intervențiilor, prelucrarea datelor personale și păstrarea înregistrărilor.

În prezent, polițiștii locali nu au un temei legal pentru a folosi bodycam-uri, spre deosebire de Poliția Română, care dispune deja de un cadru juridic clar.

Tocmai de aceea, instanțele au obligat mai multe autorități locale din țară să renunțe la astfel de echipamente și să șteargă înregistrările obținute.

Lipsa unei baze legale a blocat folosirea bodycam-urilor

În prezent, Legea 155/2010 nu permite explicit folosirea camerelor portabile. Mai multe poliții locale au încercat totuși să le introducă în activitatea zilnică, însă autoritatea națională pentru protecția datelor a aplicat amenzi, iar instanțele au cerut ștergerea tuturor înregistrărilor.

Agenții au rămas astfel fără un instrument care i-ar fi putut proteja în situații tensionate, iar cetățenii fără o garanție că interacțiunile cu poliția sunt documentate corect. Pasul făcut de Senat încearcă să rezolve tocmai această problemă.

Proiectul introduce un nou capitol care stabilește situațiile în care bodycam-ul trebuie pornit. Intervențiile vor fi filmate atunci când polițistul legitimează o persoană, o conduce la sediu, constată o contravenție sau se află într-o situație care poate degenera și afecta ordinea publică.

În aceste momente, consimțământul persoanei filmate nu mai este necesar.

Legea justifică această excepție prin interesul public major: prevenirea faptelor ilegale, protejarea agenților și protejarea cetățenilor.

Cum vor fi informați oamenii că sunt filmați

Deși acordul persoanei nu este obligatoriu, informarea rămâne o regulă esențială. Polițistul trebuie să anunțe că poartă un dispozitiv care înregistrează, iar atunci când situația nu îi permite, uniforma și echipamentul vor purta semne vizibile.

În plus, fiecare poliție locală va trebui să informeze publicul că agenții sunt dotați cu astfel de camere, astfel încât cetățenii să știe că pot fi filmați în timpul intervențiilor.

Proiectul stabilește un set foarte strict de reguli și pentru prelucrarea datelor colectate.

Înregistrările pot fi folosite doar în scopurile prevăzute de lege: apărarea drepturilor fundamentale ale persoanelor, protejarea proprietății, prevenirea sau investigarea faptelor ilegale și îndeplinirea atribuțiilor poliției locale.

Stocarea are un termen limită. Imaginile vor fi păstrate cel mult șase luni, după care vor fi șterse definitiv, prin proceduri ireversibile. Singura excepție apare atunci când înregistrările devin probe într-o anchetă sau într-un proces, caz în care sunt păstrate până la finalizarea procedurilor.

Cine verifică modul în care sunt folosite camerele

Fiecare structură de poliție locală va avea un responsabil cu protecția datelor, care va analiza în mod constant modul în care sunt folosite camerele audio-video portabile.

Evaluările periodice vor fi adunate într-un raport anual transmis Senatului, astfel încât instituțiile centrale să poată urmări dacă regulile sunt respectate.

În paralel, polițiștii care vor utiliza camerele vor trece prin programe regulate de pregătire, care îi vor ajuta să înțeleagă limitele legale ale filmării și modul în care trebuie protejate datele personale. Scopul acestor instruiri nu este unul pur tehnic, ci urmărește prevenirea abuzurilor și consolidarea încrederii publice.

Ce se întâmplă dacă regulile sunt încălcate

Proiectul precizează că eventualele abateri nu rămân fără consecințe. Polițiștii sau instituțiile pot răspunde disciplinar, contravențional sau chiar penal, în funcție de gravitatea încălcării.

Pentru a evita astfel de situații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării vor elabora, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a legii, un set de norme tehnice și procedurale care vor explica exact cum trebuie folosite bodycam-urile, cum se păstrează datele și ce infrastructură este necesară.

După adoptarea legii, autoritățile locale vor putea începe să creeze propriile planuri de implementare.

Achiziția echipamentelor, configurarea sistemelor informatice și trainingul polițiștilor vor putea fi finanțate inclusiv din fonduri europene, cu sprijinul ministerelor care gestionează programele de investiții.

Ce înseamnă proiectul pentru cetățeni și pentru polițiști

Dacă va fi adoptată în forma actuală, legea ar putea schimba modul în care poliția locală se raportează la intervenții.

Pentru agenți, bodycam-ul devine un instrument de protecție în situații tensionate, iar pentru cetățeni, imaginile reprezintă o garanție suplimentară că interacțiunile cu poliția sunt documentate corect și pot fi verificate.

În acest moment, proiectul mai are de trecut un singur pas în Parlament: votul Camerei Deputaților.

Dacă va fi adoptat, urmează promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial. Abia atunci România va avea, pentru prima dată, un sistem coerent de utilizare a camerelor portabile de către poliția locală.

Vezi proiectul de lege aici

