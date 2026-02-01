Live TV

Rezultate LOTO - Duminică, 1 februarie 2025: Bani mulți în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,85 milioane de euro

Data publicării:
bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de duminică, 1 februarie:  Premiu câștigat la tragerile de joi

Duminică, 1 februarie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de duminică, 1 februarie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 27.300 de lei.

Premiu câștigat la tragerile de joi

La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 98.368,70 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan

