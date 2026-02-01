Live TV

Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei

protestatar Iran
Foto: Profimedia Images

Iranul consideră armatele europene drept „grupări teroriste”, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.

„În conformitate cu articolul 7 din legea privind contramăsurile referitoare la desemnarea Gărdienilor Revoluţiei Islamice ca organizaţie teroristă, armatele ţărilor europene sunt considerate grupări teroriste”, a declarat Bagher Ghalibaf în Parlament, îmbrăcat, la fel ca deputaţii, într-o uniformă a Gardienilor, în semn de solidaritate, potrivit News.ro.

Consecinţele imediate ale acestei decizii nu sunt clare în acest moment.

Miniștrii de Externe ai UE au convenit, joi, să desemneze Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) drept grupare „teroristă”, a declarat șefa politicii externe a blocului comunitar, Kaja Kallas. „Orice regim care ucide mii de proprii cetățeni contribuie la propria sa dispariție”, a subliniat ea.

Editor : Ș.R.

