Siegfried Mureșan îi răspunde lui Grindeanu: „A prezentat o agendă populistă de priorități. Problemele din acele domenii, din vina PSD”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL de premier, a lansat un nou atac la adresa social-democraților pentru că au venit cu o „agendă populistă” de 10 priorități pentru România, deși acoperă domenii pe care PSD le-a gestionat în ultimii ani. „Nu mai credem că PSD va face în viitor ce nu a făcut în trecut”, a declarat liberalul.

„Sorin Grindeanu a prezentat acum o agendă populistă de „10 priorități ale României”, care acoperă domenii foarte cunoscute PSD, de la agricultură și piața muncii, la sănătate și apărare.

Să amintim PSD că, în ultimii 10 ani:

A deținut Ministerul Agriculturii peste 70% din timp

A deținut Ministerul Muncii peste 70% din timp

A deținut Ministerul Sănătății peste 70% din timp

A deținut Ministerul Apărării aproape 65% din timp”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Europarlamentarul susține că „toate problemele pe care le avem în aceste domenii sunt, în primul rând, din vina miniștrilor PSD”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a prezentat un document adoptat în ședința PSD de luni, prin care propune propune partidelor parlamentare, sindicatelor, patronatelor, administrațiilor locale și societății civile un „Acord al celor zece priorități naționale”, care ar urma să susțină un guvern cu mandat de 24 de luni.

Citește și:

VIDEO Grindeanu anunță că PSD își asumă guvernarea și amintește de perioada 2017: „Eu știu ce înseamnă să fii premier”

Editor : A.G.