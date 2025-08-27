Live TV

Exclusiv Sorin Grindeanu: România este la un pas de a avea vilă, dar face tot ce e posibil pentru a se întoarce la garsonieră

sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România este la un pas de a avea vilă, dar face tot ce e posibil pentru a se întoarce la garsonieră, a declarat pentru Digi24 președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, despre situația economică a țării. Orice politică care sperie și reduce consumul se va vedea, poate chiar în recesiune, a avertizat Grindeanu.

„Noi suntem pe punctul de a avea vilă, dar facem tot ceea ce e posibil să ne întoarcem la garsonieră. Pentru că orice chestiune care duce la închidere de companii mai mici sau mai mari, orice politică a statului care sperie și reduce consumul, asta se va vedea în creșterea economică. Poate chiar în recesiune. Să trecem prin ceea ce nu dorește nimeni,” a declarat Sorin Grindeanu pentru Digi24.

„Spun de două săptămâni de zile sau PSD-ul spune de 2 săptămâni de zile că avem anumite neclarități și anumite lucruri cu care n-am picat de acord pe partea din pachetul doi care se referă la administrație și le-am depășit aseară. Și mai aveam ceva, pachetul fiscal și impactul pe care îl au aceste măsuri, fie că vorbim de reduceri, fie că vorbim de măsuri. Totul trebuie privit așa, big picture. Vin cu niște măsuri fiscale, vin cu niște reduceri, vin cu o rectificare, sunt obligat să vin cu o rectificare, sunt obligat să vin cu un deficit pe care să-l discut cu Comisia Europeană, să fie acceptat, să înțeleagă măsurile cu care noi venim în pachetul doi, ca să continuăm pe acest drum, să nu intrăm într-o zonă pe care nu ne-o dorim. Și atunci noi de vreo 2 săptămâni spunem următorul lucru: `Domnule, dați drumul, nu stați în PSD”, că tot am văzut că era o mare discuție legată de PSD, nu merge la coaliție și de-aia nu se pot face reduceri. Le-am spus de atunci, mâine faceți asumare,” a precizat Sorin Grindeanu.

