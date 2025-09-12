Surse: Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie

Plafonarea prețului alimentelor de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, când expiră, au precizat surse guvernamentale pentru Digi24.ro.
Ultima prelungire a plafonării prețurilor la alimente a fost făcută la începutul lunii iulie, pentru o perioadă de trei luni, până pe 30 septembrie.
„Am propus și aprobat în Guvern prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025, pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, anunța ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la sfârșitul lunii iunie.
Lista produselor cu adaos plafonat:
- Lapte de vacă (1 l, 1,5% grăsime, excluzând UHT)
- Brânză telemea de vacă vrac
- Iaurt simplu din lapte de vacă (max. 200 g, 3,5% grăsime)
- Făină albă de grâu „000” (max. 1 kg)
- Mălai (max. 1 kg)
- Ouă de găină, calibrul M
- Ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)
- Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe, aripi)
- Carne proaspătă de porc (pulpe, spată, carne de lucru)
- Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, ardei, morcovi, fasole, usturoi)
- Fructe proaspete vrac (mere, prune, pere, struguri de masă)
- Cartofi albi proaspeți vrac
- Zahăr alb tos (max. 1 kg)
- Smântână (12% grăsime)
- Unt (max. 250 g)
- Magiun (max. 350 g)
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, o măsură luată în august 2023 pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor şi care viza 14 grupe de produse alimentare, a fost continuată în 2024, însă lista a fost extinsă.
Executivul a decis, la sfârşitul anului trecut, prelungirea măsurii până la 30 iunie 2025, iar ulterior a fost prelungită încă o dată, până la 30 septembrie.