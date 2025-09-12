Live TV

Surse: Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
alimente de bază
Cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanţul de distribuţie, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanţ, este de maximum 5% faţă de preţul de achiziţie. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
1
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
profimedia-1036013505
3
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
4
Ministrul Muncii: Pragul pentru plata CASS la pensionari trebuia să fie mai sus, la 4.000...
biserica ilegala gigi becali
5
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
Mark Rutte: „Încălcările rusești pe flancul estic devin din ce în ce...
gnshgns
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie...
BANI MAI MULTI PARLAMENTARI INQUAMPHOTOS
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste...
drona gasita pe o plaja din bulgaria
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre drona găsită pe o plajă din...
Ultimele știri
Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump
„Declarația de la New York”: ONU reia soluția cu două state, israelian și palestinian, fără Hamas
Condamnarea lui Bolsonaro, sărbătorită în Brazilia: „Se face dreptate”. Reacția liderilor din America Latină
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ilie bolojan guvern spitale PNRR
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR
BUCURESTI - SEFUL MISIUNII FMI PENTRU ROMANIA - CONFERINTA - 12
FMI prevede o încetinire a creșterii economice în România. Reprezentanții Fondului au prezentat prognoza pentru 2026
ilie bolojan saligny
Bolojan a discutat cu premierul Bulgariei despre construirea celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse
aparatura medicala ecograf
Organizația Mondială a Sănătății donează României echipamente medicale de peste 2,6 milioane lei pentru urgențe majore
Aurel,Vlaicu,International,Airport,From,Baneasa,,Bucharest,,After,Restoration.,The
Guvernul modernizează Aeroportul Băneasa. Va fi construit un nou terminal
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gigi Becali și fiica sa Theodora, implicați într-un scandal. ”Sesizare penală? Aia e!”
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Pensionarii vor pierde 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea