Tensiuni înaintea anunțului de la Cotroceni. PNL ar putea respinge un Guvern tehnocrat. Ce calcule se fac la USR și PSD (surse)

Guvernul României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Calculele pentru un Guvern tehnocrat se complică. PNL și USR nu vor să voteze un Executiv în care s-ar regăsi fie și apropiați ai PSD, în timp ce social-democrații din teritoriu fac presiuni să rămână la putere. Numele lui Eugen Tomac nu este contestat, spun surse politice. Problema este cine va face parte din viitorul Guvern.

Partidele așteaptă „pe baricade” zilele acestea anunțul de la Cotroceni: pe cine va desemna șeful statului să preia funcția de premier și să formeze noul Guvern în jurul său? Este motivul pentru care, de la centru, li s-a transmis liderilor să rămână „pe aproape” și să fie pregătiți de ședințe din moment în moment. „Stăm cu biletele de avion cumpărate”, a declarat un lider din fosta Coaliție de guvernare.

Deși scenariul reluării fostei coaliții PSD, PNL, USR, UDMR, alături de minorități, pare imposibil de realizat, nici alternativa unui Guvern tehnocrat nu este acceptată de toți liderii, cel puțin nu sub forma gândită la Cotroceni.

Surse din conducerea PNL au declarat pentru Digi24.ro că partidul nu va vota un Guvern în care s-ar regăsi persoane apropiate PSD, chiar dacă acestea ar avea un profil tehnocrat. Liberalii resping și varianta unor miniștri tehnocrați dublați de numiri politice în eșaloanele inferioare. Cu alte cuvinte, PNL ar vrea să blocheze accesul PSD la resurse sub orice formă.

Partidul condus de Ilie Bolojan ar da, totuși, un vot de încredere dacă viitorul Guvern ar fi condus „eminamente de tehnocrați”, spun aceleași surse din partid, dar cu garanția să nu fie apropiați politic de niciun partid. Chiar și așa, nu ar fi o soluție pe termen lung, ci doar una de compromis, spun sursele.

În PNL există nemulțumiri față de Alexandru Nazare, actual ministru de Finanțe, după ce s-a vehiculat că ar rămâne într-un viitor Guvern tehnocrat. Potrivit informațiilor Digi24.ro, liberalii iau în calcul să îl dea afară din partid dacă va accepta oferta.

Ultimele calcule de la Cotroceni arată că balanța înclină spre desemnarea lui Eugen Tomac pentru preluarea funcției de premier. Președintele își dorește să cadă de acord cu liderii partidelor din fosta Coaliție în așa fel încât varianta propusă de el să treacă de votul Parlamentului.

„Tomac își face deja calculele că trebuie să plece (din funcția de europarlamentar n.red)”, spun sursele Digi24.ro.

Aceleași surse susțin că negocierile se poartă la pachet cu o alternativă pentru Eugen Tomac în cazul în care nu va rezista mult pe funcție - cel mai probabil ar putea fi numit ambasador.

Nici PNL și nici PSD nu au o problemă cu desemnarea lui Eugen Tomac. Problema este doar cum va arăta viitorul Guvern. „Cu Tomac nu are nimeni probleme. El este foarte ok”, susține un lider liberal.

Liberalii mizează că nici partidul lui Dominic Fritz „nu va clipi” și va respinge varianta unui Guvern tehnocrat în termenii prezentați deja. Cel puțin în teorie, USR se va coordona la acest capitol cu PNL.

Senatorul USR Cristian Ghinea chiar a spus public, marți, că ideea unui Guvern tehnocrat condus de Tomac este „o idee proastă”.

„Dacă PNL și USR votează formula asta, PSD va avea puterea, iar Bolojan și USR vor avea lăturile”, a scris acesta pe Facebook.

Există totuși voci în partid care nu s-ar opune unei astfel de variante, sub argumentul că „trebuie găsită rapid o soluție pentru criza politică”.

La PSD, părerile sunt împărțite. Deși de la centru este împinsă ideea Guvernului tehnocrat condus de Tomac, în teritoriu unii lideri sunt nemulțumiți și ar vrea un Executiv politic. Bineînțeles, cu rămânerea PSD la „butoane”. „Nu am dat jos Guvernul pentru un tehnocrat”, spun voci din partid.

Nemulțumirile i-ar fi fost transmise și lui Sorin Grindeanu în discuțiile interne din ultimele zile. În replică, liderul PSD le-ar fi spus că soluția este temporară.

Dincolo de calculele făcute în prezent, sunt în continuare numeroase variabile care pot schimba cursul negocierilor. Liderii partidelor urmăresc nu doar discuțiile de la Cotroceni, ci și tensiunile din propriile formațiuni, care pot modifica raportul de forțe de la o zi la alta.

În PNL, PSD urmărește cu atenție conflictul dintre susținătorii lui Ilie Bolojan și cei care contestă actuala conducere. Un puci intern ar putea schimba poziția partidului în negocieri și ar putea readuce în discuție vechea formulă de guvernare.

Și în USR există o necunoscută importantă. PSD și PNL așteaptă decizia instanței în cazul lui Dominic Fritz, după raportul ANI care îl acuză de conflict de interese. Dacă decizia instanței va fi în defavoarea președintelui USR, atunci liderii politici așteaptă să vadă dacă acesta va pierde puterea pe care o are în partid.

