Exclusiv Theodor Stolojan: De câțiva ani, economia României pierde din suflu/ Reforma statului înseamnă exact pântecul moale al PSD

Fostul lider PNL Theodor Stolojan a declarat, vineri, la Digi24, că „de câțiva ani de zile, România pierde din suflu”. „Ce fel de economie este aceasta, în care cheltuim din ce în ce mai mulți bani pe investițiile publice, aproape de trei ori mai multe, în timp ce ritmul de creștere economică scade de la an la an?”, întreabă retoric liberalul. De asemenea, el nu consideră că soluția la această criză este un guvern tehnocrat, deoarece reforma statului nu va putea fi făcută. „Înseamnă exact pântecul moale al PSD-ului”, susține acesta.

„Sunt uimit că nu se atinge esențialul, și anume că, de câțiva ani buni de zile, România pierde din suflu. Cifrele nu sunt pe placul ascultătorilor, dar n-avem încotro, pentru că asta e realitatea economică. Începând din anul 2021, când am avut creștere economică de 5,6%, creștere economică reală, în fiecare an am avut o creștere din ce în ce mai mică: în 2022 de 4,2%, în 2023 de 2,3%, în 2004 de 0,9%, în 2025 de 0,7%, în timp ce investițiile publice au crescut de la 60 de miliarde de lei la 71 miliarde de lei, 100, 119, 138... ne propunem în acest an 164 de miliarde. Ce fel de economie este aceasta, în care cheltuim din ce în ce mai mulți bani pe investițiile publice, aproape de trei ori mai multe, în timp ce ritmul de creștere economică scade de la an la an? Și anul acesta noi ne-am prevăzut 1%, dar e posibil să ne mulțumim că realizăm tot un 0,3 – 0,4%”, spune Theodor Stolojan. 

Liberalul afirmă că un guvern tehnocrat nu ar fi o soluție fezabilă pentru această perioadă, deoarece reforma statului reprezintă „exact pântecul moale al PSD-ului”. 

„Dacă partidele noastre politice ar fi niște partide politice într-adevăr interesate de soarta țării, un guvern tehnocrat pentru o perioadă de timp ar putea veni. Ce să facă? Să restabilească o anumită coerență în haosul care se creează în asemenea situație. Dar din păcate nu este așa. De ce? Pentru că ceea ce avem de făcut, ca reformă, înseamnă exact pântecul moale al PSD-ului, și anume reforma în administrația publică centrală locală, reforma în companiile de stat, care afectează direct interesele PSD-ului și nu numai. Pentru că nu numai PSD-ul are oameni politici băgați în aceste structuri unde ar trebui să am competență, meritocrație și așa mai departe. Deci va fi foarte greu pentru un guvern tehnocrat să înfrângă o rezistență pe care, iată, premierul Bolojan a încercat să o înfrângă și reacția a fost moțiune de cenzură”, susține Stolojan.

 

