Transportatorii îl amenință pe Klaus Iohannis cu pierderea a un milion de voturi la alegerile din 2019

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) se declară nemulțumită de menținerea în funcție a ministrului Transporturilor, Lucian Șova, despre care spun că servește „unele grupuri de interese”. Totodată, transportatorii îl acuză pe președintele Klaus Iohannis că, nesemnând decretul de revocare din funcție a lui Șova, ar susține „o acțiune de lobby” și îl avertizează că, „pentru lipsa de acțiune”, îl vor anul viitor, la alegeri.

„Întrebarea pe care o pun transportatorii de persoane și de marfă președintelui României, Klaus Iohannis, este următoarea: De ce Lucian Șova a fost menținut la Ministerul Transporturilor, astfel încât să reușească să aducă niște modificări legislative care, în modul cel mai clar, servesc unele grupuri de interese?”, întreabă COTAR, printr-un comunicat de presă.

Reprezentanții Confederației spun că „acțiunea politică pare a ascunde o acțiune de lobby” și că nesemnarea decretului de revocare din funcție a lui Lucian Șova nu poate fi explicată decât prin „dorința” șefului statului de a susține „acest lobby”.

„Faptul că Președintele nu a răspuns apelului nostru, ne face să credem că suntem victimele unui blat la cel mai înalt nivel din stat, unul fără precedent în istoria ultimior 29 de ani, iar pentru lipsa de acțiune a președintelui, îl vom sancționa pe Klaus Iohannis, anul viitor, la alegeri. Suntem, în total, peste 1 milion de votanți – patronate din transporturile rutiere de persoane și de marfă”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

COTAR mai precizează că va acționa în instanță toate deciziile luate de ministrul demisionar Lucian Șova.

În urmă cu zece zile, Confederaţia a solicitat înlăturarea ministrului demisionar, Lucian Şova, de la Ministerul Transporturilor, întrucât ar fi încercat să reglementeze piaţa de transport de persoane pentru a favoriza „anumite grupuri de interese”.

„Îl rugăm pe domnul Preşedinte, Klaus Iohannis, să nu prelungească situaţia de la Ministerul Transporturilor, după ce am reuşit să vedem demisia lui Lucian Şova. Transportatorii cer de câteva luni demisia acestui ministru zero al Transporturilor, care nu a făcut nimic pentru transportatori, care a servit doar grupurile de interese sau pe cele personale şi pentru care minutul costă prea mult pentru a merge pe şantierele din ţară sau pentru a sta de vorbă cu noi. Acum, ca ministru demisionar, nu înţelegem de ce face paradă în fiecare zi. Are cumva de recuperat minute, ore, zile, sau chiar luni de zile în care nu a făcut absolut nimic pentru Transporturi? I-a cerut cineva raportul de activitate şi a realizat că n-are ce raporta, iar cu parada pe care o face acum crede că poate recupera?”, susţinea preşedintele COTAR.

