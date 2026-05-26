Transportatorii de marfă cer o perioadă tranziție în aplicarea noului sistem de taxare rutieră, care intră în vigoare la 1 iulie

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR.) solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) modificarea urgentă a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea tarifelor rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale, având în vedere riscurile majore generate de implementarea insuficient pregătită a noului sistem de taxare rutieră, inclusiv STRR, TollRo şi mecanismul de emitere a tichetelor de rută, transmite News.ro.

În acelaşi timp, COTAR se opune oricărei interpretări prin care aplicaţia mobilă sau infrastructura digitală aferentă TollRo ar deveni un monopol exclusiv al CNAIR, se arată într-un comunicat al COTAR.

Noul sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de marfă va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 (noua taxă se numeşte TollRo), potrivit legislaţiei în vigoare.

„Cerem Ministerului Transporturilor să corecteze urgent Legea nr. 226/2023, să introducă o tranziţie reală şi să protejeze atât utilizatorii, cât şi infrastructura economică naţională deja existentă”, se precizează într-un comunicat al COTAR.

COTAR atrage atenţia că trecerea la noul sistem nu poate fi realizată formal, prin simpla schimbare a cadrului legal, fără ca infrastructura tehnică, normele metodologice, procedurile de autorizare, API-urile, mediile de testare şi fluxurile comerciale să fie complet funcţionale şi accesibile operatorilor economici implicaţi.

În lipsa unei perioade reale de tranziţie, există riscul unui blocaj operaţional naţional, cu efecte directe asupra transportatorilor, utilizatorilor, distribuitorilor autorizaţi, furnizorilor naţionali şi, în final, asupra veniturilor statului, avertizează transportatorii.

„Nu poţi sancţiona utilizatorii şi transportatorii pentru neconformare într-un sistem care nu este încă pregătit complet pentru conformare. România are nevoie de digitalizare, dar de o digitalizare funcţională, testată, deschisă pieţei şi accesibilă tuturor utilizatorilor, nu de un monopol tehnic şi comercial construit peste noapte”, declară reprezentanţii COTAR.

Pe lângă prorogarea termenelor de implementare pentru STRR, TollRo şi tichetele de rută până la momentul în care sistemul este complet operaţional, testat public şi integrat cu furnizorii şi distribuitorii autorizaţi, organizaţia mai cere menţinerea vânzării rovinietelor în regimul comercial actual, până la finalizarea efectivă a tranziţiei.

„COTAR consideră inadmisibil ca rovinietele aflate în vigoare să înceteze artificial la data de 30 iunie/1 iulie 2026, înainte de expirarea perioadei pentru care utilizatorii au plătit. Rovinietele existente trebuie să rămână valabile până la termenul natural de expirare. În caz contrar, statul transferă asupra utilizatorilor costurile unei tranziţii legislative şi tehnice pe care aceştia nu au generat-o”, se precizează în comunicat.

Nu în ultimul rând, COTAR solicit ca distribuitorii autorizaţi existenţi şi furnizorii naţionali să aibă acces efectiv la emiterea rovinietelor, tichetelor de rută şi la serviciile aferente TollRo.

„Actualul sistem de distribuţie funcţionează prin reţele comerciale, platforme online, puncte fizice de vânzare, call-center, soluţii API şi suport tehnic construit în ani de investiţii private.

Eliminarea sau marginalizarea acestor operatori ar afecta direct capacitatea utilizatorilor de a se conforma şi ar reduce canalele prin care statul îşi colectează veniturile”, se precizează în comunicat.

Avertisment legat de un posibil monopol

În acelaşi timp, COTAR se opune oricărei interpretări prin care aplicaţia mobilă sau infrastructura digitală aferentă TollRo ar deveni un monopol exclusiv al CNAIR.

Aplicaţia CNAIR trebuie să fie o opţiune publică, nu singura cale de conformare. Furnizorii naţionali, furnizorii SETRo şi distribuitorii autorizaţi trebuie să poată dezvolta şi opera aplicaţii proprii, interconectate cu sistemele CNAIR, în condiţii transparente, obiective şi nediscriminatorii, susţin transportatorii.

„O infrastructură naţională critică nu trebuie să fie dependentă de un singur canal de plată, de o singură aplicaţie şi de un singur operator tehnic. Redundanţa, concurenţa şi accesul multicanal sunt garanţii de funcţionare, nu obstacole”, subliniază reprezentanţii transporrtatorilor.

Plata în numerar

Confederaţia mai cere şi menţinerea posibilităţii de plată în numerar, prin reţelele naţionale de distribuţie autorizate. Un sistem public de taxare rutieră trebuie să fie accesibil inclusiv utilizatorilor care nu folosesc aplicaţii mobile, carduri bancare sau platforme digitale.

Excluderea plăţii cash ar afecta în special utilizatorii din zone rurale, persoanele fără acces digital constant şi transportatorii care depind de reţele comerciale fizice.

Reprezentanţii confederaţiei consideră necesară şi reglementarea clară a furnizorilor naţionali, prin criterii de prezenţă juridică, fiscală, tehnică şi operaţională în România.

„Serviciile de taxare rutieră implică date sensibile privind vehicule, trasee, plăţi, transporturi şi utilizarea infrastructurii rutiere. Aceste date trebuie stocate şi procesate în Uniunea Europeană, iar furnizorii care operează pe piaţa românească trebuie să asigure suport operaţional real în România şi în limba română”, se menţionează în document.

Transportatorii mai solicită reanalizarea ariei de aplicare a noilor tarife rutiere.

„Practica europeană trebuie înţeleasă corect: taxarea rutieră trebuie să fie proporţională, predictibilă şi fundamentată pe costuri reale, nicidecum extinsă automat asupra tuturor drumurilor naţionale fără un studiu de impact solid. COTAR solicită Ministerului Transporturilor şi CNAIR organizarea urgentă a unei consultări reale cu transportatorii, distribuitorii autorizaţi, furnizorii naţionali, furnizorii SETRo, procesatorii de plăţi şi asociaţiile relevante, înainte de adoptarea oricărei decizii finale privind implementarea noului sistem”, se mai arată în comunicat.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) include firme de transport de persoane – transport urban, suburban, metropolitan, transport de marfă, agabaritic, scoli auto, unităţi reparatoare, precumşi toate unităţile conexe pe transporturi.

În România activează peste 200.000 de firme în sectorul transporturilor, care dispun de circa un milion de angajaţi.

Editor : B.E.